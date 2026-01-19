7:0 dla Świątek, potem szalony zwrot akcji. Tak Gauff nazwała Polkę

Coco Gauff ma już za sobą pierwszy w tym sezonie mecz na kortach Australian Open. W pierwszej rundzie wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne trzecia obecnie rakieta świata trafiła na 93. w rankingu WTA Kamillę Rachimową, która pod koniec minionego roku postanowiła zmienić obywatelstwo, występując od tej pory pod flagą Uzbekistanu. I nie pozostawiła wątpliwości względem tego, kto zasłużył na awans.

Mecz rozpoczął się po myśli zawodniczki z USA, która już na początku premierowej partii dwukrotnie przełamała rywalkę. I choć potem sama straciła serwis, ostatecznie pewnie wygrała tę odsłonę meczu 6:2. W drugiej partii Kamilla Rachimowa ugrała o jednego gema więcej. Ale to było zbyt mało na na genialną 21-latkę.

Tym samym Coco Gauff awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z Olgą Danilović. Serbska tenisistka wcześniej wyrzuciła z drabinki legendarną Venus Williams.

Australian Open. Coco Gauff wprost o Idze Świątek

Po spotkaniu Amerykanka udała się na konferencję prasową, po której została zapytana o Igę Świątek. A dokładniej rzecz ujmując o bilans bezpośrednich starć z polską tenisistką.

Jeszcze w 2023 roku po triumfie naszej obecnej wiceliderki rankingu WTA 6:4, 6:2 na Rolandzie Garrosie wynosił on 7:0 na jej korzyść. Lecz potem nastąpił zwrot akcji.

Jeszcze w tym samym roku Coco Gauff przełamała fatalną serię w Cincinnati, a ostatnio sama zaczęła dominować w starciach z Igą Świątek, wygrywając 4 ostatnie spotkania w cyklu WTA oraz na United Cup. Ostatnie z nich w tegorocznym półfinale.

Reprezentantka Stanów Zjednoczonych odniosła się do sprawy, wprost przyznając, że dominacja Igi Świątek wywoływała u niej początkowo spore problemy natury mentalnej. Dopiero premierowe zwycięstwo pozwoliło jej je przełamać.

Nie miałam żadnej innej klasyfikacji bezpośrednich pojedynków, przez którą czułabym się tak źle. W przeszłości sporo o tym myślałam, ponieważ chcesz po prostu zanotować pierwsze zwycięstwo. Gdy już je osiągnęłam, wymazałam resztę spotkań z pamięci

I dodała: - Oczywiście, to świetna zawodniczka i zasłużyła na te zwycięstwa. Ale czułam, że część z moich porażek... może nie dużo, bo po prostu mnie ogrywała, ale część z nich, przynajmniej początkowo, wynikała z deficytów mentalnych. Gdy już je usunęłam, byłam w stanie grać swobodnie.

Obecnie łączny bilans na stronie WTA wynosi 11 do 5 na korzyść Igi Świątek. Ale sama Coco Gauff w końcu zaczęła wierzyć, że jest w stanie notować kolejne zwycięstwa.

- Oczywiście, w naszym bilansie wciąż występuje duża różnica. Ale wyrzuciłam ją z mojej głowy. Nie mogę zmienić przeszłości. Uczę się z niej. Zobaczymy, jak to się skończy na finiszu naszych karier. Ale przynajmniej już wiem, że naszych przyszłych spotkań nie będę rozpoczynała ten sposób, z problemem mentalnym - deklaruje Coco Gauff, która podczas tegorocznego Australian Open na Igę Świątek może trafić dopiero w potencjalnym finale.

Rozwiń

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu Polsat Sport

Coco Gauff i Iga Świątek PAUL CROCK/DAVID GRAY AFP

Iga Świątek i Coco Gauff NurPhoto / NurPhoto via AFP - Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP