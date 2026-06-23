Linda Noskova zafundowała sobie w ostatnich dniach potężną dawkę tenisa i logistycznych zawirowań. W niedzielę Czeszka sięgnęła po singlowy tytuł rangi WTA 500 w Berlinie, pokonując w finale Jessicę Pegulę. Ze względu na niesprzyjającą aurę tego dnia, nie udało się dokończyć deblowych zmagań, również z udziałem reprezentantki naszych południowych sąsiadów. W poniedziałek o godz. 11:00 powróciła na kort, najpierw by dokończyć półfinał, a potem rozegrać decydujące starcie. Razem z Jekateriną Aleksandrową sięgnęły po trofeum, zatem Noskova opuściła stolicę Niemiec z dubletem.

Można się było spodziewać informacji, że Linda wycofa się z imprezy w Bad Homburg. Tymczasem ani Rosjanka, ani Czeszka nie zdecydowały się na takich ruch i już dziś o godz. 11:30 musiały się stawić na korcie, by powalczyć o drugą rundę singla. O ile w przypadku Aleksandrowej ta decyzja wydaje się zrozumiała, bo znacznie wcześniej odpadła z gry pojedynczej w Berlinie, o tyle Noskova zafundowała sobie prawdziwy tenisowy maraton. Debiutująca w TOP 10 rankingu WTA zawodniczka posiadała numer pięć w turniejowej drabince - trafiła do tej samej ćwiartki, co Iga Świątek. We wtorkowym pojedynku zmierzyła się z Eleną-Gabrielą Ruse.

WTA Bad Homburg: Linda Noskova kontra Elena-Gabriela Ruse w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się bardzo źle z perspektywy Czeszki. Już na "dzień dobry" została przełamana przez Rumunkę. Po zmianie stron Ruse potwierdziła przewagę i wyszła na 2:0. W trzecim gemie Noskova zdołała odpowiedzieć, zdobywając premierowe "oczko". Jak się jednak później okazało - była to jedyna zdobycz Lindy w pierwszym secie. W trakcie piątego rozdania dała się przełamać, mimo prowadzenia 30-0. Elena-Gabriela kompletnie zdominowała końcówkę partii. Wygrała 10 akcji z rzędu i zapisała na swoim koncie wynik 6:1 po zaledwie 21 minutach gry. Wtedy turniejowa "5" udała się na dłuższą przerwę do szatni, próbując się zresetować przed drugą częścią pojedynku.

Na starcie kolejnej fazy spotkania Noskova zdołała załapać się na grę. W trzecim gemie prowadziła nawet 30-15 na returnie. Ruse posiadała trochę problemów z serwisem, wkradały się podwójne błędy. Ostatecznie Rumunka utrzymała jednak podanie po walce na przewagi. Po zmianie stron zobaczyliśmy premierowe break pointy w tym secie. Już po pierwszej okazji Elena-Gabriela powiększyła prowadzenie. W kolejnych minutach Ruse posiadała szanse na 5:1, ale turniejowa "5" zdołała się wybronić i podtrzymała jeszcze swoje nadzieje na nawiązanie rywalizacji.

Niewykorzystane break pointy nieco zachwiały pewnością siebie Rumunki. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawiły się dwie okazje dla Noskovej na zniwelowanie różnicy przełamania. Ostatecznie 105. rakieta świata wyszła ze stanu 15-40, kończąc rozdanie asem. Na koniec obie tenisistki przypilnowały swoich podań. Po 61 minutach gry Ruse mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:3. W drugiej rundzie WTA 500 w Berlinie zmierzy się z Anną Kalinską. To właśnie któraś z tych dwóch zawodniczek zmierzy się w ćwierćfinale z Igą Świątek, Emmą Navarro albo Evą Lys.

Linda Noskova MAHMUD HAMS / AFP AFP

Elena-Gabriela Ruse Marleen Fouchier / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek FILIPPO MONTEFORTE AFP





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