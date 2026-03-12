61 dni, to koniec. Rakieta w powietrzu. Rywalka nie wtrzymała z Igą Świątek

Iga Świątek pnie się po kolejnych szczeblach turniejowej drabinki w Indian Wells jak burza. Polska wiceliderka rankingu WTA awansowała do ćwierćfinału bez straty seta, a miejsce wśród 8 najlepszych zawodniczek kalifornijskiej imprezy zagwarantowało jej środowe zwycięstwo z Karoliną Muchovą.

Czeszka przeżywa ostatnio dobry czas. Mówimy wszak o świeżo upieczonej mistrzyni z Dohy. Ale wczoraj wieczorem górą była Iga Świątek, która nie pozostawiła wątpliwości co do swojej wyższości, zwyciężając 6:2, 6:0.

W grze Polki widać świeżość i wiejący wiatr zmian. Zauważa to także w rozmowie z portalem Sport.pl znana komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra, punktując elementy, których brakowało w ostatnich spotkaniach w wykonaniu naszej zawodniczki. Mowa przede wszystkim o czystej radości z gry w tenisa. Ale nie tylko.

- Tęskniliśmy za tym wytrzymywaniem dłuższych wymian, za nieatakowaniem bez potrzeby, za grą trochę bardziej kombinacyjną, przynajmniej momentami, za dobrym serwisem. Ale chyba najbardziej jednak za tym uśmiechem - wymienia Justyna Kostyra.

WTA Indian Wells. Iga Świątek znów z uśmiechem. Do tego doprowadziła rywalkę

Prowadzący rozmowę Łukasz Jachimiak zauważył, że starcie z Karoliną Muchovą było 16. meczem Igi Świątek w tym sezonie, lecz było to dopiero drugie spotkanie, w którym druga rakieta świata nie dała się przełamać rywalce przy własnym podaniu. Do tego faktu odniosła się jego rozmówczyni, zauważając, do jakiego stanu doprowadziła swoją rywalkę triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu.

- No właśnie, wymowne. A sama co chwilę przełamywała Muchovą. Nie dziwiłam się, że pod koniec Czeszka aż z bezradności rzuciła rakietą. Nie zagrała kapitalnego meczu, ale miała swoje momenty lepszej gry, a w tych momentach Iga potrafiła ją stłamsić, jakby powiedzieć jej: "Nie wrócisz do tego meczu i koniec". Nie było w grze Igi żadnego przestoju. A przecież w drugich setach ostatnio to jej się często zdarzało - przyznała komentatorka Eurosportu.

Warto zaznaczyć, że ostatni mecz, który Iga Świątek wygrała bez straty serwisu, miał miejsce dokładnie 61 dni wcześniej, u progu tego sezonu, podczas rozgrywek United Cup. A była to singlowa potyczka z Mayą Joint rozgrywana w ramach meczu Australia - Polska. Nasza wiceliderka światowego rankingu wygrała tamto spotkanie 6:1, 6:1 w zaledwie 58 minut, przyczyniając się do awansu naszej reprezentacji.

Iga Świątek Asanka Brendon Ratnayake East News

Iga Świątek Maddie Meyer East News

Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEO associated press © 2026 Associated Press