61 dni, to koniec. Rakieta w powietrzu. Rywalka nie wtrzymała z Igą Świątek

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po 61 jeden dniach w końcu nastąpił koniec. Koniec odliczania związanego z kolejnymi występami Igi Świątek na światowych kortach. W środę wieczorem polska tenisistka pewnie ograła Czeszkę Karolinę Muchovą, a o tym, jak świetnie spisała się w Indian Wells nasza reprezentantka najlepiej świadczy to, do jakiego stanu doprowadziła swoją rywalkę. Zauważa to w rozmowie z serwisem Sport.pl Justyna Kostyra, wymieniając zmiany, których dopatrzyła się w postawie wiceliderki światowego rankingu.

Iga Świątek i Karolina Muchova podczas meczu tenisa; piłka tenisowa przy linii końcowej kortu.
Na zdjęciu Iga Świątek oraz Karolina Muchova w starciu z PolkąKarim JAAFAR / AFP / Canal+SportAFP

Iga Świątek pnie się po kolejnych szczeblach turniejowej drabinki w Indian Wells jak burza. Polska wiceliderka rankingu WTA awansowała do ćwierćfinału bez straty seta, a miejsce wśród 8 najlepszych zawodniczek kalifornijskiej imprezy zagwarantowało jej środowe zwycięstwo z Karoliną Muchovą.

Czeszka przeżywa ostatnio dobry czas. Mówimy wszak o świeżo upieczonej mistrzyni z Dohy. Ale wczoraj wieczorem górą była Iga Świątek, która nie pozostawiła wątpliwości co do swojej wyższości, zwyciężając 6:2, 6:0.

Zobacz również:

Jelena Rybakina rywalizowała o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells
Tenis

Przedwczesny koniec meczu Rybakina - Kartal. Przykre sceny na WTA Indian Wells

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    W grze Polki widać świeżość i wiejący wiatr zmian. Zauważa to także w rozmowie z portalem Sport.pl znana komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra, punktując elementy, których brakowało w ostatnich spotkaniach w wykonaniu naszej zawodniczki. Mowa przede wszystkim o czystej radości z gry w tenisa. Ale nie tylko.

    - Tęskniliśmy za tym wytrzymywaniem dłuższych wymian, za nieatakowaniem bez potrzeby, za grą trochę bardziej kombinacyjną, przynajmniej momentami, za dobrym serwisem. Ale chyba najbardziej jednak za tym uśmiechem - wymienia Justyna Kostyra.

    Świątek tuż po meczu z Muchovą nadała pilny komunikat. Poszło w świat

    WTA Indian Wells. Iga Świątek znów z uśmiechem. Do tego doprowadziła rywalkę

    Prowadzący rozmowę Łukasz Jachimiak zauważył, że starcie z Karoliną Muchovą było 16. meczem Igi Świątek w tym sezonie, lecz było to dopiero drugie spotkanie, w którym druga rakieta świata nie dała się przełamać rywalce przy własnym podaniu. Do tego faktu odniosła się jego rozmówczyni, zauważając, do jakiego stanu doprowadziła swoją rywalkę triumfatorka ubiegłorocznego Wimbledonu.

    - No właśnie, wymowne. A sama co chwilę przełamywała Muchovą. Nie dziwiłam się, że pod koniec Czeszka aż z bezradności rzuciła rakietą. Nie zagrała kapitalnego meczu, ale miała swoje momenty lepszej gry, a w tych momentach Iga potrafiła ją stłamsić, jakby powiedzieć jej: "Nie wrócisz do tego meczu i koniec". Nie było w grze Igi żadnego przestoju. A przecież w drugich setach ostatnio to jej się często zdarzało - przyznała komentatorka Eurosportu.

    Świątek ograła Czeszkę do zera, tyle zarobi za ten triumf. Olbrzymia kwota

    Warto zaznaczyć, że ostatni mecz, który Iga Świątek wygrała bez straty serwisu, miał miejsce dokładnie 61 dni wcześniej, u progu tego sezonu, podczas rozgrywek United Cup. A była to singlowa potyczka z Mayą Joint rozgrywana w ramach meczu Australia - Polska. Nasza wiceliderka światowego rankingu wygrała tamto spotkanie 6:1, 6:1 w zaledwie 58 minut, przyczyniając się do awansu naszej reprezentacji.

    Zobacz również:

    Jessica Pegula rywalizowała o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells
    Tenis

    Tie-break w meczu Peguli. Mistrzyni z Tokio odpada. To połówka Świątek

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
      Tenisistka w białym stroju sportowym, trzymająca rakietę tenisową i piłkę podczas serwisu na korcie, skupiona na wykonywanym ruchu, w tle ciemne rozmycie.
      Iga ŚwiątekAsanka Brendon RatnayakeEast News
      Tenisistka w jasnym stroju sportowym i czapce trzyma rakietę podniesioną nad głową na niebieskim tle kortu tenisowego.
      Iga ŚwiątekMaddie MeyerEast News
      Iga Świątek zaniepokojona ciągłą obserwacją podczas turniejów. WIDEOassociated press© 2026 Associated Press
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja