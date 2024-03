6:4 i 5:2, a potem wielkie zwroty akcji. Iga Świątek poznała finałową rywalkę w Indian Wells

Amerykanka dotarła do najlepszej "4" mimo sporych problemów z własnym podaniem. W swoim ćwierćfinałowym pojedynku z Yue Yuan popełniła aż 17 podwójnych błędów serwisowych na przestrzeni dwóch partii. Pozytywnie zaskakiwała za to Greczynka, która awansowała do swojego trzeciego z rzędu półfinału WTA 1000 w Indian Wells, eliminując pogromczynię Aryny Sabalenki - Emmę Navarro. Tym spotkaniem Sakkari na dobre dała sygnał, że wraca do lepszej dyspozycji.

Reklama