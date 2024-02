6:2, nagły zwrot i zaskakująca porażka gwiazdy. Znamy rywalkę Igi Świątek w półfinale

Po tym, jak Iga Świątek pokonała Qinwen Zheng i awansowała do półfinału WTA 1000 w Dubaju bez straty seta, Polka mogła już spokojnie oczekiwać na informację, z kim przyjdzie jej rywalizować w spotkaniu o finał imprezy. Przeciwniczkę dla naszej zawodniczki miał wyłonić pojedynek Coco Gauff z Anną Kalinską, który odbywał się tuż po zakończeniu ćwierćfinału z udziałem aktualnej liderki rankingu WTA.

Mecz rozpoczął się po myśli Amerykanki, która najpierw wygrała gema po obronie dwóch break pointów, a później przełamała rywalkę po kilkunastopunktowym gemie. Chwilę później Kalinska odrobiła część strat, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. W kolejnym gemie nie wykorzystała prowadzenia 30-15 i Gauff wróciła do dwugemowej przewagi. Następne gemy trafiały już do serwujących zawodniczek. Przy stanie 5:2 Rosjanka poprosiła o przerwę medyczną , gdyż przy jednej z akcji odczuła jakąś dolegliwość w okolicy szyi.

Nagła zmiana sytuacji na korcie. Coco Gauff nie wykorzystała przewagi

Druga partia meczu rozpoczęła się od serii przełamań z obu stron. Dopiero w czwartym gemie Annie udało się utrzymać własne podanie i mieliśmy 3:1 dla Rosjanki. Gauff wyraźnie obniżyła loty w tym fragmencie spotkania i Kalinska wykorzystała moment słabości rywalki. W siódmym gemie ponownie przełamała Coco i było już 5:2. Kilka minut później nastąpiła nietypowa sytuacja. Doszło do awarii oświetlenia i jedna z akcji musiała zostać przerwana.

Po tym, jak zawodniczki wróciły do gry, Amerykanka za wszelką cenę walczyła, by odwrócić losy tego seta. Udało jej się odrobić część strat, ale Rosjanka nie pozwoliła na więcej. Zamknęła partię rezultatem 6:4 i doprowadziła do decydującej rozgrywki.