6:2, 6:1. Wielka zmiana u mistrzyni z Paryża. Powodem sukces Świątek

Do dziś najlepszym wynikiem Coco Gauff na Wimbledonie jest IV runda, na której kończyła swoje zmagania w 2019, 2021 oraz 2024 roku. Pod tym względem londyńska odnoga Wielkiego Szlema odstaje w CV Amerykanki od trzech pozostałych imprez. Mówimy wszak o mistrzyni US Open i Rolanda Garrosa, a także półfinalistce Australian Open.

Wimbledon. Coco Gauff wygrała pierwszy mecz. Zaczęła mówić o Idze Świątek

O swoim podejściu do gry na trawie 22-letnia zawodniczka wspomniała nieco podczas konferencji prasowej po swoim triumfie 6:2, 6:1 nad Niemką Tamarą Korpatsch w pierwszej rundzie Wimbledonu, zestawiając tę nawierzchnię z mączką oraz twardym kortem.

Trawa zmusza mnie do bycia bardziej agresywną i ufania we własne uderzenia. Serwuję na niej także mocniej niż zawyczaj. Także dlatego, że obecnie zmieniam swój serwis. Już go zmieniłam. Teraz czuję się bardziej pewna tego, że mogę uderzyć w każde miejsce w każdej chwili

I dodała: - Staram się zwizualizować, jak chcę grać na trawie. Czuję, że w końcu mam na to pomysł w mojej głowie, teraz chodzi tylko o jego realizację. Wcześniej podchodziłam do tego punkt po punkcie. Teraz mam jasny plan i rzeczy, które chcę wykonać. Zanim do tego doszło po prostu dostosowywałam się do rywalek. Teraz zmuszam do tego przeciwniczki.

Coco Gauff zaznaczyła jednocześnie, że ogromną rolę w jej przemianie odegrała... Iga Świątek i jej ubiegłoroczny - dość zaskakujący dla opinii publicznej - triumf na Wimbledonie. Dopatruje się bowiem podobieństw u siebie i polskiej tenisistki.

- Myślę, że to zmieniło moją perspektywę względem tego, jak potrafię grać na trawie. Szczerze mówiąc, to główny aspekt - ujawniła reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzy się z pochodzącą z Argentyny 56. zawodniczką rankingu WTA - Solaną Sierrą.

Iga Świątek Mark J. Terrill East News

Iga Świątek WILLIAM WEST / AFP AFP

Iga Świątek Artur Gac AFP





Iga Świątek: Taylor Townsend ma wyróżniający się styl i nie będzie to łatwa pierwsza runda Polsat Sport