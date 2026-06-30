6:2, 6:1. Wielka zmiana u mistrzyni z Paryża. Powodem sukces Świątek

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Coco Gauff udanie rozpoczęła swoją przygodę z tegorocznym Wimbledonem, pokonując w premierowym meczu 6:2, 6:1 reprezentantkę Niemiec Tamarę Korpatsch. Po wygranej triumfatorka Rolanda Garrosa z ubiegłego roku pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której mówiła między innymi o sporej przemianie, jaka u niej zaszła. A wszystko z powodu Igi Świątek, która w Londynie broni wielkoszlemowego tytułu.

Coco Gauff na korcie w białym stroju, obok portret Igi Świątek w okrągłej ramce, obie z zaciśniętą pięścią.
Na zdjęciu Coco Gauff oraz Iga ŚwiątekKirill KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Do dziś najlepszym wynikiem Coco Gauff na Wimbledonie jest IV runda, na której kończyła swoje zmagania w 2019, 2021 oraz 2024 roku. Pod tym względem londyńska odnoga Wielkiego Szlema odstaje w CV Amerykanki od trzech pozostałych imprez. Mówimy wszak o mistrzyni US Open i Rolanda Garrosa, a także półfinalistce Australian Open.

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O swoim podejściu do gry na trawie 22-letnia zawodniczka wspomniała nieco podczas konferencji prasowej po swoim triumfie 6:2, 6:1 nad Niemką Tamarą Korpatsch w pierwszej rundzie Wimbledonu, zestawiając tę nawierzchnię z mączką oraz twardym kortem.

Trawa zmusza mnie do bycia bardziej agresywną i ufania we własne uderzenia. Serwuję na niej także mocniej niż zawyczaj. Także dlatego, że obecnie zmieniam swój serwis. Już go zmieniłam. Teraz czuję się bardziej pewna tego, że mogę uderzyć w każde miejsce w każdej chwili
powiedziała Coco Gauff cytowana przez portal Tennishead.com

I dodała: - Staram się zwizualizować, jak chcę grać na trawie. Czuję, że w końcu mam na to pomysł w mojej głowie, teraz chodzi tylko o jego realizację. Wcześniej podchodziłam do tego punkt po punkcie. Teraz mam jasny plan i rzeczy, które chcę wykonać. Zanim do tego doszło po prostu dostosowywałam się do rywalek. Teraz zmuszam do tego przeciwniczki.

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Coco Gauff zaznaczyła jednocześnie, że ogromną rolę w jej przemianie odegrała... Iga Świątek i jej ubiegłoroczny - dość zaskakujący dla opinii publicznej - triumf na Wimbledonie. Dopatruje się bowiem podobieństw u siebie i polskiej tenisistki.

- Myślę, że to zmieniło moją perspektywę względem tego, jak potrafię grać na trawie. Szczerze mówiąc, to główny aspekt - ujawniła reprezentantka Stanów Zjednoczonych, która w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzy się z pochodzącą z Argentyny 56. zawodniczką rankingu WTA - Solaną Sierrą.

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Tenisistka w szarej koszulce i czapce, z rakietą tenisową w ręku, wyraża frustrację w czasie meczu na korcie.
Iga ŚwiątekMark J. TerrillEast News
Kobieta w czapce sportowej trzyma biały ręcznik przy twarzy, wygląda na skoncentrowaną i zmęczoną po intensywnym wysiłku fizycznym.
Iga ŚwiątekWILLIAM WEST / AFPAFP
Kobieta w sportowej bluzie i czapce z daszkiem udziela wywiadu przy mikrofonie podczas konferencji prasowej Roland Garros.
Iga ŚwiątekArtur GacAFP


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