6:2, 6:0 dla Świątek, a teraz to. Decyzja nadeszła po 31 dniach. Jest komunikat

Iga Świątek rozegrała w tym roku dwa mecze w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Oba miały miejsce w listopadzie, w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Polska kadra ograła reprezentacje Nowej Zelandii oraz Rumunii, dzięki czemu wywalczyła awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.

Druga obecnie rakieta świata przyczyniła się do tego w znaczący sposób, ogrywając w swoich singlowych spotkaniach najpierw Elyse Tse (6:0, 6:1), a następnie także Gabrielę Lee (6:2, 6:0). A teraz może cieszyć się z efektów swojej pracy.

Iga Świątek wyróżniona przez Billie Jean King Cup

Dokładnie 31 dni po triumfie nad Rumunką Iga Świątek doczekała się nagrody. W środę organizatorzy BJK Cup wydali komunikat, w którym ogłosili - jak czytamy - pierwszą w historii Drużynę Gwiazd.

Raszynianka została w niej wskazana jako najlepsza zawodniczka rywalizacji w fazie play-off.

Najbardziej utytułowaną zawodniczka w play-offach straciła tylko trzy gemy w swoich dwóch meczach w Gorzowie, pokonując Elyse Tse i Gabrielę Lee po spektakularnej grze, co pozwoliło Polsce raz jeszcze przedostać się do kwalifikacji

W pozostałych kategoriach wyróżnione zostały między innymi Jasmine Paolini - jako najlepsza zawodniczka finałów - oraz Tathiana Garbin, jako najlepsza pani kapitan.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Iga Świątek otrzymała także z ramienia Billie Jean King Cup nagrodę Heart Award za play-offy tegorocznych zmagań.

Rozwiń

Drużyna Gwiazd Billie Jean King Cup:

Finały: Jasmine Paolini (Włochy)

Kwalifikacje: Jessica Bouzas Maneiro (Hiszpania)

Play-off: Iga Świątek (Polska)

Grupy regionalne: Petra Marcinko (Chorwacja), Lulu Sun (Nowa Zelandia)

Kapitan: Tathiana Garbin (Włochy)

Iga Świątek: Gra dla reprezentacji Polski to zawsze ogromna przyjemność. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iga Świątek AFP