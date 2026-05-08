6:1 w 29 minut. Zero litości Świątek. WTA natychmiast reaguje
Iga Świątek rozpoczęła swój udział w turnieju WTA 1000 w Rzymie w najlepszy możliwy sposób, nie licząc pierwszego gema. Bo choć dała się w nim przełamać Caty McNally, w dalszej fazie premierowej partii była już bezlitosna dla Amerykanki, rozbijając ją 6:1 w ciągu 29 minut. Wobec tego wyczynu polskiej tenisistki nie pozostali obojętni przedstawiciele WTA, reagując w sieci.
W swoim pierwszym meczu na tegorocznym turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek trafiła na Caty McNally, która wcześniej ograła w pierwszej rundzie Darię Kasatkinę. Amerykanka do dobra znajoma naszej tenisistki. Wszak w 2018 roku obie wspólnie świętowały juniorski triumf na kortach Rolanda Garrosa w grze podwójnej.
Iga Świątek i Caty McNally spotkały się wcześniej w tourze WTA dwukrotnie - w Ostrawie i na Wimbledonie. W obu przypadkach górą była Raszynianka. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych miała więc za co szukać rewanżu. I udanie rozpoczęła piątkowy pojedynek.
Pierwszy gem padł właśnie łupem 24-latki, która przełamała trzecią rakietę świata, ciesząc się z przełamania. Były to jednak tylko dobre złego - delikatnie mówiąc - początki, bo potem Iga Świątek weszła na właściwe tory, wygrywając sześć kolejnych gemów, a tym samym całego pierwsz partię, którą zamknęła w ciągu 21 minut.
WTA 1000 Rzym. Pokaz siły Igi Świątek. WTA reaguje na popis Polki
Wobec tego, co zaprezentowała na korcie Iga Świątek, nie przeszli obojętnie przedstawiciele WTA. Na oficjalnym profilu organizacji zarządzającej tenisem jeszcze w trakcie meczu pojawiło się podsumowanie popisu Polki z premierowej partii w formie wideo.
Wyróżniony został widowiskowy forhend po linii, którym była liderka światowego rankingu zamknęła długą i zaciętą wymianę z Caty McNally.
- Tu, tam, wszędzie. Iga Świątek pędziła, by wygrać pierwszego seta z McNally 6:1 - podsumował wspomnianą akcję profil WTA, doceniając kapitalną mobilność i świetne poruszanie się naszej tenisistki po rzymskiej mączce.