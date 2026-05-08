6:1 w 29 minut. Zero litości Świątek. WTA natychmiast reaguje

Tomasz Brożek

Iga Świątek rozpoczęła swój udział w turnieju WTA 1000 w Rzymie w najlepszy możliwy sposób, nie licząc pierwszego gema. Bo choć dała się w nim przełamać Caty McNally, w dalszej fazie premierowej partii była już bezlitosna dla Amerykanki, rozbijając ją 6:1 w ciągu 29 minut. Wobec tego wyczynu polskiej tenisistki nie pozostali obojętni przedstawiciele WTA, reagując w sieci.

Iga Świątek uderza forhend podczas meczu WTA 1000 w Rzymie na czerwonym korcie ziemnym.
Iga Świątek w akcji podczas turnieju WTA 1000 w RzymieOscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP / x.com @WTAAFP

W swoim pierwszym meczu na tegorocznym turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek trafiła na Caty McNally, która wcześniej ograła w pierwszej rundzie Darię Kasatkinę. Amerykanka do dobra znajoma naszej tenisistki. Wszak w 2018 roku obie wspólnie świętowały juniorski triumf na kortach Rolanda Garrosa w grze podwójnej.

Iga Świątek i Caty McNally spotkały się wcześniej w tourze WTA dwukrotnie - w Ostrawie i na Wimbledonie. W obu przypadkach górą była Raszynianka. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych miała więc za co szukać rewanżu. I udanie rozpoczęła piątkowy pojedynek.

Pierwszy gem padł właśnie łupem 24-latki, która przełamała trzecią rakietę świata, ciesząc się z przełamania. Były to jednak tylko dobre złego - delikatnie mówiąc - początki, bo potem Iga Świątek weszła na właściwe tory, wygrywając sześć kolejnych gemów, a tym samym całego pierwsz partię, którą zamknęła w ciągu 21 minut.

Wobec tego, co zaprezentowała na korcie Iga Świątek, nie przeszli obojętnie przedstawiciele WTA. Na oficjalnym profilu organizacji zarządzającej tenisem jeszcze w trakcie meczu pojawiło się podsumowanie popisu Polki z premierowej partii w formie wideo.

Wyróżniony został widowiskowy forhend po linii, którym była liderka światowego rankingu zamknęła długą i zaciętą wymianę z Caty McNally.

- Tu, tam, wszędzie. Iga Świątek pędziła, by wygrać pierwszego seta z McNally 6:1 - podsumował wspomnianą akcję profil WTA, doceniając kapitalną mobilność i świetne poruszanie się naszej tenisistki po rzymskiej mączce.

Iga ŚwiątekRex Features/East News via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Caty McNallyELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
