6:1 na start, później rozgrywał się dramat na korcie. Oto ew. rywalka Świątek w półfinale

Pierwszy środowy pojedynek na Arthur Ashe Stadium miał wyłonić rywalkę dla Igi Świątek lub Jessiki Peguli w półfinale US Open. Dostaliśmy ciekawe zestawienie pomiędzy Karoliną Muchovą i Beatriz Haddad Maią. Zawodniczka naszych południowych sąsiadów odnalazła w Nowym Jorku doskonałą formę po długiej przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka. Pokonała m.in. Jasmine Paolini i dzięki temu dostała szansę, by co najmniej wyrównać swój rezultat osiągnięty przed rokiem, gdy dotarła do najlepszej "4" zmagań.

