6:1 na koniec, tak Iga Świątek zdeklasowała Rosjankę. Polka w ćwierćfinale US Open

Iga Świątek dotarła do czwartej rundy tegorocznego US Open bez straty seta. Z każdym meczem forma liderki rankingu WTA rosła, a nas cieszył występ przeciwko Anastazji Pawluczenkowej. Dla naszej tenisistki był to pierwszy mecz z rozstawioną rywalką i zaprezentowała się naprawdę solidnie. Nie musiała bronić ani jednego break pointa, kontrolowała spotkanie przeciwko Rosjance. Dzięki temu wygrała 6:4, 6:2 i zameldowała się w 1/8 finału.

