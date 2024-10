6:1 na koniec, mistrzyni Australian Open ograna. Tak Iga Świątek znów uszczęśliwiła Polaków

O ogromnym talencie Igi Świątek mówiło się w szerokim gronie odbiorców co najmniej od jej zwycięstwa w juniorskim Wimbledonie w 2018 roku . Przeskok na poziom zawodowy nigdy nie należy jednak do łatwych, o czym w przeszłości przekonało się już wiele zawodniczek. Inaczej stało się jednak w przypadku raszynianki. 27 miesięcy po sukcesie na londyńskich trawnikach przyszedł czas na pierwszy wielkoszlemowy skalp wśród seniorek.

Była końcówka września 2020 roku. Nic nie zwiastowało tego, co ma się wydarzyć za dwa tygodnie. 19-letnia Polka przyleciała do Paryża prosto z Rzymu, gdzie zaliczyła nieudany występ w turnieju rangi WTA 1000. W stolicy Włoch odpadła już w pierwszej rundzie, przegrywając z Arantxą Rus 6:7(5), 3:6 . Turniej nad Sekwaną okazał się jednak zupełnie inną historią, jakże piękną dla naszej tenisistki.

Mijają cztery lata od pierwszego tytułu Igi Świątek na Roland Garros. Historia jak z bajki

Tamta edycja Roland Garros odbywała się w innym terminie niż zazwyczaj. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa. Już na "dzień dobry" Iga trafiła na broniącą miana finalistki turnieju - Marketę Vondrousovą. Polka zdeklasowała Czeszkę, wygrywając 6:1, 6:2. To spotkanie okazało się przepowiednią do tego, co miało nas czekać dalej. W kolejnych fazach Świątek uporała się z Su-Wei Hsieh i Eugenie Bouchard, aż doszło do jej starcia w czwartej rundzie z Simoną Halep.