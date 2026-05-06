6:1, 1:6, 6:1. Świątek przykładem "szaleństwa". Sabalenka wskazała powód

Wspomniane starcie z Anną Kalinską to na ten moment jeden z najbardziej szalonych meczów Igi Świątek w tym sezonie. Trwająca 101 minut tenisowa batalia rozpoczęła się po myśli Polki, która rozbiła Rosjankę 6:1 w pierwszym secie. W przerwie 27-latka poprosiła o przerwę medyczną, co - jak mogłoby się wydawać - jeszcze zmniejszało jej starcie na odrobienie strat.

Mimo problemów z plecami Anna Kalinska dokonała jednak spektakularnego zwrotu akcji i to ona oddała w drugiej partii Idze Świątek jedynie jednego gema, po czym... o przerwę medyczną poprosiła nasza tenisistka.

I dla niej był to szczęśliwy "omen". Bo w decydującej odsłonie spotkania górą ponownie była właśnie Polka, znów wygrywając stosunkiem 6:1.

WTA 1000 Rzym. Szalone mecze w tourze. Sabalenka wskazała 2 powody

To jeden z przykładów tego typu spotkań, które mają miejsce w kobiecym tenisie. O swoje przemyślenia dotyczące tego zjawiska Aryna Sabalenka została zapytana podczas konferencji prasowej w Rzymie, przed swoim pierwszym meczem na tamtejszym "tysięczniku".

- Możesz nam wytłumaczyć, to oznacza fakt, że w meczach kobiet następuje tyle wzlotów i upadków? Wiele razy widzimy wynik 6:1, 1:6, 6:1 albo dzieje się tak, jak z tobą ostatnio, gdy musisz bronić sześć piłek meczowych i zdobywasz jedną. W wielu przypadkach wygrywasz. Te wzloty i upadki są spowodowane wysokim poziomem? A może to przez zbyt silne emocje? Dlaczego się tak dzieje? - zagadnął Arynę Sabalenkę jeden z dziennikarzy.

- Cóż, to bardzo interesujące pytania. Myślę, że to może przez poziom. On jest naprawdę wysoki. Jeśli stracisz koncentrację w jednym gemie, już przepadło. Jest już po secie. Nie jest łatwo skupiać się przez cały czas, od początku do samego końca. To jedyne wytłumaczenie, jakie mam. Poziom ciągle wzrasta, co wymaga od nas większej koncentracji, powtarzalności i lepszej gry - odpowiedziała Aryna Sabalenka.

Po czym znalazła jeszcze jedną możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy w tourze WTA.

Bycie kobietą przy zmieniających się dodatkowo sprawia, że mecz może się szybko zmienić. Możesz przejść z jednej skrajności w drugą naprawdę błyskawiczne. Sądzą, że to już jedyne wytłumaczenie, jakie mam

Liderka rankingu WTA rozpocznie batalię o tytuł w Rzymie od czwartkowego starcia z reprezentantką Czech - Barborą Krejcikovą.

