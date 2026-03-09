6:0 u Muchovej. Rewelacja z Dubaju odpada. Znamy ew. rywalkę Świątek w 4. rundzie

Mateusz Stańczyk

Na poniedziałek czasu lokalnego zaplanowano mecze trzeciej rundy w dolnej części drabinki turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Zanim na korcie centralnym doszło do spotkania Igi Świątek z Marią Sakkari, poznaliśmy potencjalną rywalkę w 1/8 finału dla zwyciężczyni polsko-greckiej batalii. Wyłonił ją pojedynek na Stadium 4, między mistrzynią tysięcznika w Dosze, czyli Karoliną Muchovą oraz Chorwatką - Antonią Ruzic. Wszystko wyjaśniło się po 70 minutach.

Karolina Muchova rywalizowała o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Indian Wells
Karolina Muchova rywalizowała o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Indian WellsNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W zeszłym sezonie Iga Świątek i Karolina Muchova spotkały się w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Polka rozgromiła wówczas Czeszkę, wygrywając 6:1, 6:1. Losowanie tegorocznej drabinki tak się złożyło, że obie mogły na siebie trafić w tej samej fazie kalifornijskich zmagań. Dzisiaj czekała je batalia o awans do najlepszej "16". Jako pierwsza zaprezentowała się tenisistka z Ołomuńca.

    Tuż po godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczęła rywalizację na Stadium 4 z beneficjentką ostatnich tygodni - Antonią Ruzic. Chorwatka okazała się niezwykle szczęśliwą przegraną podczas tysięcznika w Dubaju. Weszła do głównej drabinki turnieju, mimo że odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji. I dotarła aż do ćwierćfinału, za co zarobiła ponad 200 pkt do rankingu. Aktualnie przebywa na 57. miejscu. Podczas rozgrywek w Indian Wells wyeliminowała już m.in. Qinwen Zheng. Faworytką poniedziałkowej potyczki była jednak oczywiście triumfatorka tegorocznej imprezy w Dosze.

      WTA Indian Wells: Karolina Muchova kontra Antonia Ruzic w trzeciej rundzie

      Mecz rozpoczął się od serwisu Ruzic. Już na "dzień dobry" obejrzeliśmy przełamanie na korzyść Muchovej. Czeszka wykorzystała drugiego break pointa i objęła prowadzenie. Po zmianie stron Karolina wyszła ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i podwyższyła swoje prowadzenie do wyniku 2:0. Na tym dobra passa mistrzyni z Dohy się nie skończyła. Turniejowa "13" poszła za ciosem budowała swoją dominację na korcie.

      Wydawało się, że w trakcie piątego rozdania Antonia przerwie korzystną passę przeciwniczki, bo z rezultatu 0-40 wypracowała sobie piłkę na premierowe "oczko". Ostatecznie jednak doszło do trzeciego przełamania na korzyść rozstawionej tenisistki i przy stanie 5:0 Muchova serwowała po zwycięstwo w partii. Karolina pewnie zamknęła seta, tracąc tylko jeden punkt przy swoim serwisie. Finalnie Czeszka wygrała partię 6:0.

        Pierwsze gem drugiej części pojedynku miał istotne znaczenie dla dalszych minutach. Ruzic nabrała wiary i załapała się na grę po tym, jak obroniła dwa break pointy i zdołała utrzymać swoje podanie. To tenisistka z Ołomuńca musiała przez długi czas gonić wynik. Podczas szóstego rozdania premierowe dwie akcje trafiły na konto returnującej. Mimo to Muchova wyszła z opresji. Dobrze poserwowała i od stanu 0-30 zawiązała znakomitą serię punktową, która była kontynuowana także w siódmym gemie.

        Karolina doczekała się trzech break pointów z rzędu na 4:3. Antonia dzielnie się broniła, ale przy ostatniej okazji zagrała w siatkę i doszło do przełamania na korzyść Czeszki. To był kluczowy moment dla losów całego pojedynku. Chorwatka już się nie podniosła. Następne dwa rozdania zostały zdominowane przez triumfatorkę zmagań w Dosze. Po 70 minutach rywalizacji Muchova cieszyła się z wygranej 6:0, 6:3. O ćwierćfinał powalczy z Igą Świątek albo Marią Sakkari.

        Główne zmagania w Indian Wells potrwają do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

        Karolina Muchova
        Karolina MuchovaFATIH AKTAS / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
        Antonia Ruzić
        Antonia RuzićJOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
        Tenisistka w białym stroju sportowym i czapce trzymająca rakietę tenisową, skupiona na korcie podczas meczu, z rozmytą widownią w tle.
        Iga ŚwiątekSAEED KHANAFP
