6:0 u Muchovej. Rewelacja z Dubaju odpada. Znamy ew. rywalkę Świątek w 4. rundzie

W zeszłym sezonie Iga Świątek i Karolina Muchova spotkały się w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. Polka rozgromiła wówczas Czeszkę, wygrywając 6:1, 6:1. Losowanie tegorocznej drabinki tak się złożyło, że obie mogły na siebie trafić w tej samej fazie kalifornijskich zmagań. Dzisiaj czekała je batalia o awans do najlepszej "16". Jako pierwsza zaprezentowała się tenisistka z Ołomuńca.

Tuż po godz. 19:00 czasu polskiego rozpoczęła rywalizację na Stadium 4 z beneficjentką ostatnich tygodni - Antonią Ruzic. Chorwatka okazała się niezwykle szczęśliwą przegraną podczas tysięcznika w Dubaju. Weszła do głównej drabinki turnieju, mimo że odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji. I dotarła aż do ćwierćfinału, za co zarobiła ponad 200 pkt do rankingu. Aktualnie przebywa na 57. miejscu. Podczas rozgrywek w Indian Wells wyeliminowała już m.in. Qinwen Zheng. Faworytką poniedziałkowej potyczki była jednak oczywiście triumfatorka tegorocznej imprezy w Dosze.

WTA Indian Wells: Karolina Muchova kontra Antonia Ruzic w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Ruzic. Już na "dzień dobry" obejrzeliśmy przełamanie na korzyść Muchovej. Czeszka wykorzystała drugiego break pointa i objęła prowadzenie. Po zmianie stron Karolina wyszła ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i podwyższyła swoje prowadzenie do wyniku 2:0. Na tym dobra passa mistrzyni z Dohy się nie skończyła. Turniejowa "13" poszła za ciosem budowała swoją dominację na korcie.

Wydawało się, że w trakcie piątego rozdania Antonia przerwie korzystną passę przeciwniczki, bo z rezultatu 0-40 wypracowała sobie piłkę na premierowe "oczko". Ostatecznie jednak doszło do trzeciego przełamania na korzyść rozstawionej tenisistki i przy stanie 5:0 Muchova serwowała po zwycięstwo w partii. Karolina pewnie zamknęła seta, tracąc tylko jeden punkt przy swoim serwisie. Finalnie Czeszka wygrała partię 6:0.

Pierwsze gem drugiej części pojedynku miał istotne znaczenie dla dalszych minutach. Ruzic nabrała wiary i załapała się na grę po tym, jak obroniła dwa break pointy i zdołała utrzymać swoje podanie. To tenisistka z Ołomuńca musiała przez długi czas gonić wynik. Podczas szóstego rozdania premierowe dwie akcje trafiły na konto returnującej. Mimo to Muchova wyszła z opresji. Dobrze poserwowała i od stanu 0-30 zawiązała znakomitą serię punktową, która była kontynuowana także w siódmym gemie.

Karolina doczekała się trzech break pointów z rzędu na 4:3. Antonia dzielnie się broniła, ale przy ostatniej okazji zagrała w siatkę i doszło do przełamania na korzyść Czeszki. To był kluczowy moment dla losów całego pojedynku. Chorwatka już się nie podniosła. Następne dwa rozdania zostały zdominowane przez triumfatorkę zmagań w Dosze. Po 70 minutach rywalizacji Muchova cieszyła się z wygranej 6:0, 6:3. O ćwierćfinał powalczy z Igą Świątek albo Marią Sakkari.

