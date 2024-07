6:0 na start, później nastąpiła zmiana. Rewelacja sezonu WTA już czeka na Świątek

Iga Świątek przebrnęła przez pierwsze dwie rundy igrzyska w Paryżu bez straty seta, chociaż w inauguracyjnym pojedynku przeciwko Irinie-Camelii Begu niewiele brakowało, by Rumunka doprowadziła do decydującej partii. Było już 5:3 dla doświadczonej tenisistki, ale wtedy raszynianka odwróciła losy i wygrała cztery gemy z rzędu. Kolejna faza ułożyła się już doskonale dla Polki. Zagrała bardzo dobre spotkanie przeciwko reprezentantce gospodarzy Diane Parry, oddając rywalce zaledwie dwa gemy .

We wtorek nie przed godz. 19:00 nasza zawodniczka powalczy o awans do ćwierćfinału olimpijskich zmagań, a jej przeciwniczką będzie Xiyu Wang, z którą miała okazję rywalizować podczas drugiej rundy tegorocznej imprezy rangi WTA 1000 w Madrycie. Wówczas liderka rankingu WTA pokonała Chinkę 6:1, 6:4. Zanim jednak 23-latka przystąpi do walki z reprezentantką Azji, wyłoniła się już rywalka dla zwyciężczyni starcia Świątek - Wang.