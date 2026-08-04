To praktycznie niespotykana sytuacja, by w środku sezonu Iga Świątek posiadała tak długą przerwę od występów. Dziś mija dokładnie miesiąc od ostatniego starcia Raszynianki, kiedy to przegrała z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie Wimbledonu. Ten licznik został jednak wyzerowany, bowiem na wtorek zaplanowano premierowy pojedynek 25-latki w ramach tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Toronto.

W niedzielę okazało się, że pierwszą przeciwniczką Świątek w Kanadzie będzie Sara Bejlek. Obie panie zmierzyły się ze sobą podczas Roland Garros 2026. Wówczas Iga musiała się solidnie napracować, by pokonać Czeszkę. Zwyciężyła 6:2, 6:3, ale dopiero po 93 minutach rywalizacji. Nasza reprezentantka dość wcześnie pojawiła się na kortach w Toronto, chciała jak najlepiej dostroić się do nawierzchni. Po godz. 18:30 czasu polskiego nadeszła weryfikacja aktualnej formy Raszynianki.

WTA Toronto: Iga Świątek kontra Sara Bejlek w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Bejlek. Nasza reprezentantka od pierwszych piłek narzuciła bardzo wysoką intensywność. Bardzo dobrze weszła w spotkanie i sprawiała mnóstwo kłopotów Czeszce. Zawodniczka południowych sąsiadów czuła ogromną presję, zdobyła zaledwie dwa punkty w pierwszych trzech gemach. Później zobaczyliśmy bardziej zacięte rozdania, w trakcie piątego gema Sara posiadała nawet wynik 40-15 przy swoim serwisie. Ostatecznie to nie wystarczyło jednak do tego, by zdobyć choćby jedno "oczko" w premierowej odsłonie. Świątek triumfowała w pierwszej partii 6:0 po 28 minutach gry.

Z perspektywy Polki kluczowe wydawało się utrzymanie tego poziomu gry na starcie drugiej części spotkania. Widzieliśmy już w tym sezonie potyczki, gdzie Iga po gładko wygranym secie obniżała loty. W pierwszym gemie drugiej odsłony przytrafiły się drobne pomyłki, było 40-15 dla Bejlek. Od tamtej pory znów rządziła jednak Raszynianka. Dzięki temu nasza reprezentantka znów mogła dyktować warunki od samego startu partii. Po zmianie stron zrobiło się co prawda przez moment nerwowo, bo Świątek wypuściła z rąk prowadzenie 40-0, doszło do walki na przewagi, ale kluczowe dwa punkty wpadły na konto ósmej rakiety świata.

Bejlek robiła, co mogła, by w końcu zdobyć premierowe "oczko" w tym spotkaniu. W następnym rozdaniu zaciekle się broniła, ale po trzecim break poincie zrobiło się 6:0, 3:0 dla sześciokrotnej mistrzyni imprez wielkoszlemowych. Po chwili Świątek posiadała piłkę na czwartego gema, natomiast Sara doczekała przerwania złej passy. Przy drugiej piłce na przełamanie dla Czeszki, Iga zagrała piłkę w siatkę. Różnorodność, jaką zaczęła proponować tenisistka południowych sąsiadów, powoli przynosiła efekt. Raszynianka coraz częściej musiała biegać do skrótów i pojawiło się więcej emocji. Po piątym rozdaniu 38. rakieta świata złapała już kontakt z Polką.

Po stronie Świątek dało się zauważyć więcej napięcia. Na starcie szóstego gema 25-latka popełniła kilka błędów i nastały break pointy dla rywalki na 3:3. W pewnym momencie realizator pokazał statystykę niewymuszonych pomyłek. W pierwszym secie Iga miała tylko 3, a na tym etapie drugiej partii - już 16. W dalszej fazie rozdania doszły kolejne, ale na szczęście Raszynianka zdołała obronić aż dziewięć okazji Sary na przełamanie. Po 20 minutach walki i 13 równowagach, nasza reprezentantka wyszła na prowadzenie 4:2 w drugiej partii.

To był kluczowy moment dla losów całej rywalizacji. Od tej pory Raszynianka kontrolowała już sytuację na korcie. Spotkanie zakończyła już w dziewiątym gemie, jeszcze przy serwisie Sary. Przy trzecim meczbolu dopisało Polce szczęście, bowiem piłka po taśmie prześlizgnęła się na drugą stronę siatki, bez możliwości obrony przez Bejlek. Ostatecznie Świątek triumfowała 6:0, 6:3. Kolejną rywalką 8. rakiety świata podczas WTA 1000 w Toronto będzie rozstawiona z "31" Donna Vekic albo Viktorija Golubic.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Sara Bejlek jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP AFP

Sara Bejlek Martin KEEP/AFP AFP

Donna Vekic CHARLY TRIBALLEAU AFP





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