6:0 na koniec meczu koleżanki Świątek na Roland Garros. 84 minuty walki z mistrzynią

Mateusz Stańczyk

Rozpoczął się czwarty dzień głównych zmagań podczas Roland Garros 2026. Równolegle do starcia Igi Świątek z Sarą Bejlek na Court Philippe-Chatrier, widzieliśmy w akcji także koleżankę Polki - Caty McNally. Jeszcze niedawno obie tenisistki rywalizowały ze sobą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Rzymie. Podczas paryskiego Szlema również mogły na siebie trafić - ale dopiero w ćwierćfinale. Wiemy już jednak, że do takiej potyczki nie dojdzie. Wszystko wyjaśniło się na arenie Simonne-Mathieu po 84 minutach.

Caty McNally postawiła się Idze Świątek podczas drugiej rundy WTA 1000 w Rzymie
Caty McNally postawiła się Idze Świątek podczas drugiej rundy WTA 1000 w RzymieADRIAN DENNISAFP

19 dni temu byliśmy świadkami emocjonującego starcia na turnieju WTA 1000 w Rzymie pomiędzy Igą Świątek a Caty McNally. Obie tenisistki znają się od czasów juniorskich, a w zeszłym roku panie miały szansę zmierzyć się podczas Wimbledonu. Wówczas Amerykanka okazała się jedyną zawodniczką, która urwała Polce seta w drodze po tytuł. W drugiej rundzie rozgrywek w stolicy Włoch reprezentantka Stanów Zjednoczonych również postawiła się Raszyniance, chociaż początkowo niewiele na to wskazywało. Nasza zawodniczka pewnie wygrała premierową odsłonę, prowadziła w drugiej. Ostatecznie zwyciężyła dopiero po walce na pełnym dystansie - 6:1, 6:7(5), 6:3.

Podczas Roland Garros również istniała możliwość takiej potyczki, chociaż droga do takiego starcia była znacznie dłuższa. Obie potrzebowały po cztery zwycięstwa, tak by móc spotkać się w ćwierćfinale. McNally była o krok od pożegnania się z rywalizacją już po pierwszej rundzie. Amerykanka przegrywała z Ajlą Tomljanovic 3:6, 0:3, ale ostatecznie triumfowała 3:6, 7:6(5), 6:3. Dziś poprzeczka powędrowała jeszcze w górę, bowiem po drugiej stronie siatki znalazła się rozstawiona z "11" mistrzyni olimpijska z Tokio - Belinda Bencic.

Roland Garros: Caty McNally kontra Belinda Bencic w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu McNally. W pierwszych minutach obie tenisistki pilnowały swoich podań. Ciekawiej zrobiło się od czwartego gema. Wówczas pojawiły się dwie okazje dla Amerykanki na 3:1. Ostatecznie Bencic wyszła jednak z opresji. Chwilę później zawiązał nam się festiwal przełamań. I trwał on aż do dziesiątego rozdania, kiedy Belinda serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Mistrzyni olimpijska z Tokio wykorzystała drugiego z trzech setboli i zapisała na swoim koncie rezultat 6:4.

Druga część pojedynku była już w zasadzie teatrem jednej aktorki. Belinda już na "dzień dobry" zgarnęła przełamanie, a w następnych minutach tylko powiększała przewagę. McNally próbowała się jeszcze odegrać w drugim gemie, prowadziła 30-0 na returnie. Bencic spokojnie wyszła z opresji i potem pognała po zwycięstwo, nie tracąc ani jednego "oczka" w tym secie. Końcowy rezultat po 84 minutach walki brzmiał 6:4, 6:0 z perspektywy turniejowej "11". W trzeciej rundzie mistrzyni olimpijska z Tokio zagra z Darią Snigur albo Peyton Stearns. Z kolei Caty odpada z singlowego turnieju. Na pocieszenie pozostaje jej rywalizacja w deblu, w duecie ze Storm Hunter.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Zawodniczka tenisowa w czarnym topie świętuje zdobycie punktu, trzymając rakietę w prawej ręce i zaciśniętą pięść w lewej dłoni, wyrażając determinację na korcie.
Caty McNallyDENNIS AGYEMANAFP
Belinda Bencic
Belinda BencicMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP
Dwie tenisistki w białych strojach ściskają sobie dłonie przy siatce po zakończonym meczu na korcie, wokół nich tłum kibiców.
Iga Świątek i Caty McNallyADRIAN DENNISAFP


Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi"

