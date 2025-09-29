6:0 i koniec. Krecz w meczu Świątek - Osorio. Przedwczesny finisz spotkania w Pekinie

Tegoroczny start Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Pekinie jest dopiero jej drugim występem w stolicy Chin. Pierwszy raz miała okazję zagrać dwa lata temu. Wówczas Polka pognała po końcowy tytuł, pokonując w finale Ludmiłę Samsonową. Przed dwunastoma miesiącami nie zobaczyliśmy naszej reprezentantki w tej lokalizacji ze względu na zawieszenie. W tym sezonie raszynianka zamierzała podtrzymać status niepokonanej w Pekinie.

Drogę w tym celu rozpoczęła od spotkania z zawodniczką gospodarzy - Yue Yuan. Chinka próbowała postawić się w drugim secie, ale to i tak nie wystarczyło na wiceliderkę rankingu. Rozstawiona z "1" zawodniczka odniosła pewne zwycięstwo 6:0, 6:3 i zameldowała się w trzeciej rundzie. Kolejne spotkanie raszynianki wyznaczono na dziś, nie przed godz. 8:30 czasu polskiego. Jej rywalką okazała się Camila Osorio.

Reprezentantka Kolumbii wygrała do tej pory trzy turnieje w głównym cyklu WTA. I co ciekawe - wszystkie w tej samej lokalizacji. 23-latka wygrywała zmagania przed własną publicznością w Bogocie w sezonach 2021, 2024 i 2025. W tym roku pokonała w finale naszą Katarzynę Kawę. Teraz Osorio miała okazję zmierzyć się z inną Polką. Tym razem to raszynianka była zdecydowaną faworytką pojedynku.

WTA Pekin: Iga Świątek kontra Camila Osorio w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osorio. Nasza reprezentantka od pierwszych piłek próbowała wywierać presję na rywalce poprzez return. Dzięki temu już w premierowym gemie Świątek doczekała się break pointów. Pierwsze dwie okazje nie zostały wykorzystane, ale później pojawiła się trzecia. Wówczas napięcia nie wytrzymała Camila, popełniając podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron dość niespodziewanie pojawiły się szanse na przełamanie powrotne dla zawodniczki z Kolumbii - i to aż trzy z rzędu. Mimo trudniej sytuacji, mistrzyni Wimbledonu 2025 zdołała wyjść z opresji. Iga wróciła ze stanu 0-40 i utrzymała swoje podanie.

Po chwili wiceliderka rankingu poszła za ciosem i objęła prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem. W następnym gemie Świątek zanotowała kolejny powrót przy własnym serwisie - tym razem z wyniku 15-30. Później dwie okazje na premierowe "oczko" posiadała Osorio. Kolumbijka miała 40-15 przy swoim podaniu, ale nie wykorzystała żadnej z okazji. Pojawił się break point dla Polki. Przy nim Camila posłała serwis z dołu, jednak Iga nie dała się zaskoczyć. Nakryła siatkę, a rywalka wykonała nieudane minięcie, zagrywając w siatkę. Na tablicy rezultatów zrobiło się 5:0 dla raszynianki. Wtedy trzykrotna mistrzyni z Bogoty poprosiła o przerwę medyczną.

Rozwiń

Po kilku minutach gra została wznowiona. Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Początkowo Świątek prowadziła 30-15. Potem nastąpiły błędy Polki i pojawił się break point dla Osorio. Kluczowe akcje szóstego rozdania, podobnie jak w poprzednich przypadkach, wędrowały jednak na konto Igi. Po rywalizacji na przewagi nasza reprezentantka wygrała już 17. w tym sezonie seta do zera.

Druga odsłona pojedynku rozpoczęła się od podania Osorio. Panie rozegrały trzy punkty, Camila popełniała podwójne błędy serwisowe. Gdy na tablicy wyników pojawił się rezultat 6:0, 0:0 40-0 z perspektywy Świątek, zawodniczka z Ameryki Południowej podjęła decyzję o przerwaniu spotkania. Tym samym Iga zameldowała się w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Emmą Navarro.

Rozwiń

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Camila Osorio jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek JUNG YEON-JE AFP

Camila Osorio Luis ACOSTA / AFP AFP

Emma Navarro MARK AVELLINO / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP