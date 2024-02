6:0 i kompletna niemoc. Wielka rywalka Igi Świątek ograna, nie będzie rewanżu

Tuż po losowaniu głównej drabinki turnieju WTA 1000 w Dosze sporo mówiło się o potencjalnym ćwierćfinale Igi Świątek z Jeleną Ostapenko . Do tej pory nasza tenisistka nie znalazła jeszcze sposobu na pokonanie reprezentantki Łotwy, notując bilans 0-4 w bezpośrednich spotkaniach. Na dodatek Ostapenko znajdowała się w świetnej formie na początku sezonu. Wygrała już dwa turnieje rangi WTA 500.

Nasza tenisistka wykonała swój plan i dotarła do najlepszej "8" bez straty seta, chociaż w środowym meczu 1/8 finału Jekaterina Aleksandrowa postawiła Polce bardzo trudne warunki w drugiej partii . Na drodze Łotyszki w trzeciej rundzie stała jednak tenisistka, która już dwukrotnie pokonywała Ostapenko w tym sezonie, a w całej karierze miała bilans 4-0 w bezpośrednich starciach. Mowa o dwukrotnej mistrzyni turnieju w Dosze, czyli Wiktorii Azarence.

Ponad 20 niewymuszonych błędów w pierwszym secie. Jelena Ostapenko była rozregulowana

Minęło zaledwie kilka minut, a na tablicy widniał już rezultat... 5:0. Rozregulowana Ostapenko popełniała kolejne błędy i dodawała pewności siebie rozpędzonej Wiktorii. W szóstym gemie reprezentantka Łotwy zaczepiła się na grę i stoczyła wyrównaną rywalizację, ale ostatecznie i tak przegrała gema, przez co Azarenka triumfowała w pierwszym secie 6:0. Jelena popełniła w sumie 7 podwójnych błędów serwisowych i 23 niewymuszone błędy w premierowej partii spotkania.

Wyrównany gem z końcówki pierwszego seta zahartował jednak Ostapenko do walki od początku drugiej partii. Próbowała wywalczyć przewagę przy serwisie Azarenki, ale Białorusinka się nie dawała. Przy jednej z akcji w pierwszych gemach drugiej partii Łotyszka coś sobie naciągnęła i okazywała co jakiś czas mały grymas bólu na twarzy. Przy stanie 3:2 dla Wiktorii poprosiła o przerwę medyczną , która odbyła poza kortem i trwała kilka minut.

Po przerwie obserwowaliśmy równie zaciętą grę, co w pierwszej fazie drugiej partii. Żadna tenisistka nie chciała oddać swojego podania. Pierwszego przełamania doczekaliśmy się dopiero w ósmym gemie. Azarenka wyszła na prowadzenie 5:3 i serwowała po zwycięstwo w całym spotkaniu. Udało jej się zamknąć spotkanie rezultatem 6:0, 6:3 i po raz trzeci w tym roku pokonać Ostapenko. Nie dojdzie zatem do starcia Łotyszki z reprezentantką Polski. Liderka rankingu WTA wciąż musi poczekać na szansę, by po raz pierwszy wygrać z Jeleną.