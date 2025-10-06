6:0 dla Świątek i krecz rywalki. Drugiej szansy nie będzie. Znamy rozstrzygnięcie w Wuhan

W sobotę przeprowadzono losowanie drabinki ostatniego tysięcznika w tym sezonie, czyli WTA 1000 w Wuhan. Z racji powrotu Aryny Sabalenki, Iga Świątek została tym razem rozstawiona z "2". Mimo to Polka mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie zmagań. Dla naszej reprezentantki będzie to debiutancki występ w tej lokalizacji. Dziś poznaliśmy rywalkę dla raszynianki w drugiej fazie rozgrywek.

Wyłaniało ją starcie pomiędzy Camilą Osorio a Marie Bouzkovą. Tak się składa, że wiceliderka rankingu zmierzyła się z tenisistką z Kolumbii tydzień temu w Pekinie. I wówczas doszło do przykrej sytuacji z udziałem zawodniczki z Ameryki Południowej. Przy stanie 6:0, 0:0, 40-0 z perspektywy Świątek, przeciwniczka poddała spotkanie z powodu kontuzji. Po zaledwie kilku dniach mogło dojść do rewanżowej potyczki między obiema paniami. Warunkiem było jednak zwycięstwo Osorio w meczu z Bouzkovą.

WTA Wuhan: Osorio kontra Bouzkova. Znamy rywalkę Świątek w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Osorio. Reprezentantka Kolumbii już na "dzień dobry" straciła własne podanie. Po zmianie stron Bouzkova potwierdziła przewagę, chociaż nie bez problemu. Prowadziła 40-0, a mimo to doszło do stanu równowagi. Finalnie Czeszka nie musiała bronić ani jednego break pointa i zrobiło się 2:0. Także następne minuty układały się po myśli Marie. W trzecim gemie Camila posiadała dwie szanse przy swoim serwisie na premierowe "oczko", później na returnie miała też jedną okazję. Mimo to na tablicy wyników gemy wędrowały jedynie na konto reprezentantki naszych południowych sąsiadów.

W pewnym momencie nastał rezultat 5:0 i Bouzkova serwowała po zwycięstwo w partii. Prowadziła 40-0, miała w sumie cztery setbole. Mimo to waleczna Kolumbijka zaczęła odrabiać straty i po ośmiu rozdaniach zrobiło się już tylko 5:3 dla Marie. Wtedy Osorio serwowała po złapanie kontaktu gemowego z przeciwniczką. Na więcej Czeszka już jednak nie pozwoliła. Na koniec obserwowaliśmy przełamanie do zera i ostatecznie to notowana na 52. miejscu w rankingu Bouzkova wygrała premierową odsłonę 6:3.

Końcówka pierwszej partii zwiastowała, że w drugiej możemy obserwować jeszcze bardziej zaciętą walkę. Początek drugiej części pojedynku jakby potwierdzał te przypuszczenia. Osorio już na "dzień dobry" przełamała przeciwniczkę. Po zmianie stron Camila prowadziła 30-0 przy swoim podaniu, ale nie dowiozła przewagi do mety gema. Od tego momentu przegrała aż... osiem akcji z rzędu. Także czwarte rozdanie potoczyło się nie po myśli zawodniczki z Ameryki Południowej. Kolumbijka posiadała piłkę na 2:2, jednak nie wykorzystała jej. Finalnie Bouzkova dorzuciła na swoje konto trzecie "oczko" z rzędu.

Czeszka nie poszła jednak za ciosem. Już po chwili dała sobie odebrać przewagę breaka, przegrywając własne podanie do zera. Po chwili było już 3:3 i gra o zwycięstwo w secie rozpoczęła się od nowa. Decydujący moment przypadł na dziesiąte rozdanie. Wówczas Osorio serwowała, by pozostać w grze o wygraną w spotkaniu. Prowadziła 40-15, miała w sumie trzy piłki na 5:5. Ale nie wykorzystała żadnej z nich. Następnie obserwowaliśmy meczbola dla Marie. Camila popełniła błąd z forhendu i pojedynek dobiegł końca. Ostatecznie Bouzkova wygrała batalię 6:3, 6:4 i to ona będzie miała okazję zmierzyć się z Igą Świątek w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan. Nie dojdzie zatem do rewanżowego starcia Polki z tenisistką z Kolumbii.

