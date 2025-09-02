23 spotkania - 21 zwycięstw: to bilans Igi Swiątek w turniejach Wielkiego Szlema w 2025 roku. Patrząc na suche liczby, nigdy lepszych nie miała. Nawet trzy lata temu, gdy podnosiła puchary po triumfach w Paryżu i Nowym Jorku. Wtedy jednak "popsuła" statystyki przegraną w Londynie już w trzeciej rundzie, z Alize Cornet. Miała jednak prawo do słabszej chwili, zwłaszcza po serii 37 wygranych spotkań z rzędu, ogromnej presję na sobie po sześciu kolejnych wygranych turniejach i niewielkiej ilości czasu na odpoczynek.

W tym roku Polka ma szansę też na dwa tytuły, choć bez "ukochanego" Rolanda Garrosa. Musi wygrać jeszcze trzy spotkania. A zacznie je od rewanżu z Amandą Anisimovą. Rewanżu za słynne 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu.

Wszystkie "rowery" Igi Świątek. Wybitne mecze polskiej mistrzyni. A jak to było z rewanżami?

Tamten tenisowy "rower" był dziewiątym w profesjonalnej karierze Igi Świątek, trzy miała wcześniej w juniorskiej rywalizacji w ramach ITF. Nie ze wszystkimi zawodniczkami udało się doprowadzić do kolejnych potyczek, ale takie przypadki też były. Amanda Anisimova dostąpi tego jako czwarta. Jedno nie ulega wątpliwości: przed nią bardzo trudne zadanie. Nawet jeśli w US Open spisuje się bardzo dobrze. W Wimbledonie - aż do finału - też tak było.

2018: Trzy zwycięstwa "rowerem" Igi Świątek w USA. W tamtym sezonie młodziutka zawodniczka Legii odbudowywała swój ranking po długiej przerwie i kontuzji stawu skokowego, jeszcze przed 17. urodzinami ruszyła do USA na kilka turniejów ITF. Jeden z nich wygrała, w Pelham, w Charleston też spisała się bardzo dobrze. Z 689. pozycji, którą zajmowała w połowie marca, przesunęła się na 330. na początku maja.

I tam właśnie trzy spotkania wygrała 6:0, 6:0 - najpierw w kwalifikacjach w Jackson (z reprezentującą Brazylię Vivian Mayumi Tomą i Amerykanką Alessandrą Crump) i w Pelham (z Meksykanką Andree Renee Villarreal). Żadna z rych zawodniczek nie dostała okazji do rewanżu, Polka wskoczyła na wyższy poziom.

2021: 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą w WTA 1000 w Rzymie. Ten finał pokazał ogromną moc już niespełna 20-letniej Igi, która pół roku wcześniej zdobyła swój wielkoszlemowy tytuł. Przeszedł do historii, bo Iga rozbiła wyżej notowaną rywalkę w 46 minut. I tak bardzo chyba zapadło to Czeszce, byłej liderce rankingu WTA w pamięć, że... oddała w przyszłości dwa walkowery Polce - w ćwierćfinale w Dubaju (2022) i w półfinale w Dosze (2024). Powodem była kontuzja. Spotkały się jednak po tamtym laniu dwukrotnie - i dwa razy lepsza okazała się Polka: najpierw w Stuttgarcie, później w Montrealu (oba spotkania w 2023 roku).

2022: 6:0, 6:0 z Andreeą Priscariu w BJK Cup. Rumunia nie zabrała do Radomia swoich gwiazd, z Simoną Halep na czele. Mihaela Buzarnescu zdołała w starciu z Polką ugrać gema, słabsza Prisacariu - już nie. do rewanżu nie doszło.

Anastazja Potapowa i Iga Świątek DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

2023: 6:0, 6:0 z Anastazją Pawluczenkową w Rzymie. W swoim ulubionym turnieju na Foro Italico doświadczona Rosjanka była wtedy pierwszą rywalką Polki, która w taki sposób "odreagowała" przegrany finał w Madrycie z Aryną Sabalenką. Pawluczenkowa wracała do touru po kontuzji, próbowała już sił od kilku tygodni, ale w meczu z Igą nie wygrała nawet gema. Całe spotkanie trwało 67 minut. Do rewanżu doszło rok temu w US Open, Iga wygrała tym razem 6:4, 6:2. I miała uwagi do rywalki, gdy ta - na początku drugiego seta - trafiła w nią z bliska piłką.

2023: 6:0, 6:0 z Xinyu Wang w Paryżu. W tamtym czasie Polka rozdawała bajgle na lewo i prawo, Chinka została podwójną ich ofiarą. Akurat z tą rywalką więcej już jednak nie zagrała, choć ich ponowne starcie nie jest wykluczone. Wang jest 34. na świecie, w Berlinie doszła do finału, ogrywając Coco Gauff czy Paulę Badosę. A w Nowym Jorku była na ścieżce Polki, ale w drugiej rundzie uległa Jekaterinie Aleksandrowej.

2024: 6:0, 6:0 z Anastazją Potapową w Paryżu. Jedno z głośniejszych zwycięstw Igi w tamtym sezonie, bo przecież kilka dni wcześniej była o punkt od odpadnięcia, gdy grała z Naomi Osaką. Rosjanka w całym spotkaniu wygrała 10 akcji, mecz zakończył się po 40 minutach. Polka zrewanżowała się jej za wcześniejsze przegrane w kategoriach juniorskich. Rewanż nastąpił miesiąc temu, w Cincinnati. Tym razem Polka potrzebowała 73 minut by wygrać 6:1, 6:4.

2025: 6:0, 6:0 z Amandą Anisimovą w finale Wimbledonu. Bez wątpienia, najgłośniejszy z "rowerów" Polki w karierze, trzeci taki wynik w historii kobiecego Szlema w meczach o tytuł. W środę rewanż, zapewne na Arthur Ashe Stadium. Jeśli prawidłowość z poprzednich Polki zostanie zachowana, można już oczekiwać gry Igi w czwartkowym półfinale.

Iga Świątek, WTA Rzym MARCO BERTORELLO AFP

Amanda Anisimova i Iga Świątek rywalizowały ze sobą w finale Wimbledonu MINAS PANAGIOTAKIS / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP