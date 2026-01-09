Partner merytoryczny: Eleven Sports

57 minut wystarczyło. Absolutny rekord Świątek. Jest potwierdzenie z Sydney

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

"Nie do zatrzymania" - tak po piątkowym meczu z Mayą Joint określona została Iga Świątek. I to nie bez przyczyny. Polska tenisistka bryluje bowiem na United Cup, a ten turniej śmiało można nazwać "jej rozgrywkami". Kolejny dowód na to otrzymaliśmy dzisiaj, a nasza wiceliderka rankingu WTA śmiało może nazywać się mianem absolutnej rekordzistki. Wiadomość w tej sprawie napłynęła tuż po meczu, zakończonym wynikiem 6:1, 6:1 na korzyść 24-latki.

Tenisistka na korcie w sportowym stroju, biała czapka z daszkiem, publiczność w tle, widoczne emocje po zakończonym meczu, logo sponsorów na koszulce.
Iga Świątek w akcji na United CupPolsat SportPolsat Sport

Reprezentacja Polski w docierała do wielkiego finału w dwóch ostatnich edycjach United Cup, co zawsze winduje w górę oczekiwania kibiców. A te tylko zwiększyć mógł popis naszej kadry w fazie grupowej tegorocznych zmagań.

"Biało-Czerwoni" najpierw rozbili na starcie 3:0 Niemców, a później okazali się niepokonani w każdej z trzech odsłon boju z Holandią. W efekcie "suchą stopą" przeszli do ćwierćfinału, w którym trafili na gospodarzy z Australii.

Walkę o awans do najlepszej czwórki otworzył singlowy mecz Igi Świątek z utalentowaną Mayą Joint. Na 19-latkę czeka być może obiecująca przyszłość, ale dziś nie była ona w stanie nawiązać rywalizacji z wiceliderką światowego rankingu.

Polska gwiazda spisała się zgodnie z oczekiwaniami i mimo łez, które - z niewiadomej przyczyny - polały się z jej oczu w trakcie pierwszego seta, rozbiła swoją przeciwniczkę, wygrywając 6:1, 6:1. Potrzebowała na to zaledwie 57 minut.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas meczu z Mayą Joint na United Cup
Iga Świątek

Niepokojące sceny w Sydney. Świątek zeszła z kortu, a tu łzy w oczach Polki. Co tam się stało?

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    United Cup. Rekordowa Iga Świątek. Polka śrubuje statystyki

    Efektowny triumf udowadnia, że rozgrywki United Cup należą do Igi Świątek. Polka może dumnie dzierżyć miano absolutnej rekordzistki, o czym poinformował po jej zwycięstwie z Mayą Joint profil OptaAce.

    Iga Świątek wygrała na United Cup 12 singlowych meczów w dwóch setach, to więcej zwycięstw, niż zanotował ktokolwiek inny na tej imprezie. Nie do zatrzymania
    czytamy w pomeczowym komunikacie

    Sama Iga Świątek była zadowolona za tego, co udało jej się zaprezentować na korcie w Sydney. - Cieszę się z jakości gry i intensywności. To był dobry mecz w moim wykonaniu - mówiła w wywiadzie udzielonym na korcie tuż po zakończeniu spotkania z Mayą Joint.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz (po lewej) rosyjska tenisistka Mirra Andriejewa
    Iga Świątek

    Podwójny cios dla Świątek. Ale co teraz. Ostrzeżenie prosto z Rosji

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
      Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekDIMITAR DILKOFFAFP
      Iga Świątek
      Iga ŚwiątekAKPA
      Młoda kobieta uśmiecha się i trzyma mikrofon podczas konferencji prasowej na tle banerów turnieju tenisowego
      Iga Świątek AFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja