Reprezentacja Polski w docierała do wielkiego finału w dwóch ostatnich edycjach United Cup, co zawsze winduje w górę oczekiwania kibiców. A te tylko zwiększyć mógł popis naszej kadry w fazie grupowej tegorocznych zmagań.

"Biało-Czerwoni" najpierw rozbili na starcie 3:0 Niemców, a później okazali się niepokonani w każdej z trzech odsłon boju z Holandią. W efekcie "suchą stopą" przeszli do ćwierćfinału, w którym trafili na gospodarzy z Australii.

Walkę o awans do najlepszej czwórki otworzył singlowy mecz Igi Świątek z utalentowaną Mayą Joint. Na 19-latkę czeka być może obiecująca przyszłość, ale dziś nie była ona w stanie nawiązać rywalizacji z wiceliderką światowego rankingu.

Polska gwiazda spisała się zgodnie z oczekiwaniami i mimo łez, które - z niewiadomej przyczyny - polały się z jej oczu w trakcie pierwszego seta, rozbiła swoją przeciwniczkę, wygrywając 6:1, 6:1. Potrzebowała na to zaledwie 57 minut.

United Cup. Rekordowa Iga Świątek. Polka śrubuje statystyki

Efektowny triumf udowadnia, że rozgrywki United Cup należą do Igi Świątek. Polka może dumnie dzierżyć miano absolutnej rekordzistki, o czym poinformował po jej zwycięstwie z Mayą Joint profil OptaAce.

Iga Świątek wygrała na United Cup 12 singlowych meczów w dwóch setach, to więcej zwycięstw, niż zanotował ktokolwiek inny na tej imprezie. Nie do zatrzymania

Sama Iga Świątek była zadowolona za tego, co udało jej się zaprezentować na korcie w Sydney. - Cieszę się z jakości gry i intensywności. To był dobry mecz w moim wykonaniu - mówiła w wywiadzie udzielonym na korcie tuż po zakończeniu spotkania z Mayą Joint.

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek DIMITAR DILKOFF AFP

Iga Świątek AKPA

Iga Świątek AFP