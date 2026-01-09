57 minut wystarczyło. Absolutny rekord Świątek. Jest potwierdzenie z Sydney
"Nie do zatrzymania" - tak po piątkowym meczu z Mayą Joint określona została Iga Świątek. I to nie bez przyczyny. Polska tenisistka bryluje bowiem na United Cup, a ten turniej śmiało można nazwać "jej rozgrywkami". Kolejny dowód na to otrzymaliśmy dzisiaj, a nasza wiceliderka rankingu WTA śmiało może nazywać się mianem absolutnej rekordzistki. Wiadomość w tej sprawie napłynęła tuż po meczu, zakończonym wynikiem 6:1, 6:1 na korzyść 24-latki.
Reprezentacja Polski w docierała do wielkiego finału w dwóch ostatnich edycjach United Cup, co zawsze winduje w górę oczekiwania kibiców. A te tylko zwiększyć mógł popis naszej kadry w fazie grupowej tegorocznych zmagań.
"Biało-Czerwoni" najpierw rozbili na starcie 3:0 Niemców, a później okazali się niepokonani w każdej z trzech odsłon boju z Holandią. W efekcie "suchą stopą" przeszli do ćwierćfinału, w którym trafili na gospodarzy z Australii.
Walkę o awans do najlepszej czwórki otworzył singlowy mecz Igi Świątek z utalentowaną Mayą Joint. Na 19-latkę czeka być może obiecująca przyszłość, ale dziś nie była ona w stanie nawiązać rywalizacji z wiceliderką światowego rankingu.
Polska gwiazda spisała się zgodnie z oczekiwaniami i mimo łez, które - z niewiadomej przyczyny - polały się z jej oczu w trakcie pierwszego seta, rozbiła swoją przeciwniczkę, wygrywając 6:1, 6:1. Potrzebowała na to zaledwie 57 minut.
United Cup. Rekordowa Iga Świątek. Polka śrubuje statystyki
Efektowny triumf udowadnia, że rozgrywki United Cup należą do Igi Świątek. Polka może dumnie dzierżyć miano absolutnej rekordzistki, o czym poinformował po jej zwycięstwie z Mayą Joint profil OptaAce.
Iga Świątek wygrała na United Cup 12 singlowych meczów w dwóch setach, to więcej zwycięstw, niż zanotował ktokolwiek inny na tej imprezie. Nie do zatrzymania
Sama Iga Świątek była zadowolona za tego, co udało jej się zaprezentować na korcie w Sydney. - Cieszę się z jakości gry i intensywności. To był dobry mecz w moim wykonaniu - mówiła w wywiadzie udzielonym na korcie tuż po zakończeniu spotkania z Mayą Joint.