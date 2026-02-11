Na początku 2026 roku Iga Świątek wspólnie z reprezentacją Polski wygrała United Cup. Następnie dotarła do ćwierćfinału Australian Open, gdzie musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny w dwóch setach.

Następnie Polka zrobiła sobie kilka dni przerwy, aby przyjechać do stolicy Kataru - Doha, gdzie rozgrywany jest pierwszy w tym roku turniej rangi WTA 1000. Raszynianka wygrywała zmagania w tej lokalizacji w sezonach 2022, 2023 i 2024. Rok temu natomiast dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jeleną Ostapenko.

Świątek - Kasatkina w walce o ćwierćfinał

Polka w 1. rundzie miała wolny los. Z kolei jej rywalką w walce o 1/8 finału była Janice Tjen. 24-latka wygrała 6:0, 6:3 i w walce o ćwierćfinał czekało ją znacznie trudniejsze zadanie.

W środowe popołudnie Świątek zmierzyła się z Darią Kasatkiną. Spotkanie z Australijką urodzoną w Rosji nie było spacerkiem dla naszej najlepszej tenisistki, która przegrała pierwszego seta 5:7. Polka zaczęła skuteczniej grać od drugiego seta i ostatecznie odwróciła losy meczu, triumfując w kolejnych partiach 6:1, 6:1. Całe spotkanie trwało 2 godziny i 17 minut.

Eksperci po meczu Świątek - Kasatkina. Zwrócono uwagę na jedno

Chwilę po meczu pojawiły się opinie ekspertów i kibiców na temat środowego występu Świątek. W rozważaniach dominowało jedno - reakcja Polki na wydarzenia z końcówki pierwszego seta.

"To nie był łatwy mecz, ale może podobać się reakcja na to, co wydarzyło się w końcówce seta pierwszego. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Dosze, gdzie zmierzy się z Marią Sakkari" - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".

"Drugi set, trzeci gem, 15 piłek, trzy break pointy dla Kasatkiny. Trudno było Idze Świątek obronić swoje podanie, ale jak już się udało, odmieniło to mecz. Polka w ćwierćfinale WTA w Doha - wyliczyła Sara Kalisz z TVP Sport.

"Fajnie, że Iga Świątek się podniosła po złym pierwszym secie. Szybko wyciągnięte wnioski, zmieniona gra, zmieniona w rakieta, więcej zdecydowania, nawet wejść na siatkę. Takie reakcje cieszą" - podkreślił Sebastian Parfjanowicz.

Świątek w ćwierćfinale turnieju w Dosze zmierzy się z Marią Sakkari. Polsko - grecki pojedynek odbędzie się w czwartek (12 lutego) około godz. 14:30. Relację tekstową "na żywo" z tego meczu będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

