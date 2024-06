40 minut i koniec, mecz Igi Świątek przejdzie do historii. Tego jeszcze nie było

Anastazja Potapowa bardzo źle będzie wspominać niedzielne spotkanie czwartej rundy Rolanda Garrosa. Przegrała z Igą Świątek 0:6, 0:6 w zaledwie 40 minut. Doszło więc do tzw. "rowerka", czyli dwóch zer w wyniku meczu po stronie danej zawodniczki. Polka zapewniała w wywiadach z Matsem Wilanderem i Pawłem Kuwikiem, że koncentrowała się głównie na swojej grze.

Najkrótszy mecz Rolanda Garrosa od co najmniej 2015 roku. Wszystko "dzięki" Świątek

Okazuje się, że był to także najkrótszy mecz WTA w całej karierze naszej rodaczki . Drugie i trzecie miejsce w tym zestawieniu także zajmują spotkania rozgrywane na mączce - 45 minut zajęła wygrana z Simoną Halep na Rolandzie Garrosie 2019, a 46 minut nad Karoliną Pliskovą w Rzymie przed trzema laty.

Opta podała także inne ciekawostki. Raszynianka jest dopiero trzecią zawodniczką w erze open, która rok po roku wygrała mecz 6:0, 6:0 na French Open. 3 czerwca 2023 r. "rowerek" pojawił się w jej konfrontacji z Chinką Wang Xinyu. W przeszłości takiego wyczynu dokonywały Gabriela Sabatini (1992-93) i Mary Pierce (1993-94). Co ciekawe, tylko druga z nich triumfowała we French Open (2000 r.). Argentynka pięciokrotnie doszła do półfinału, ale nigdy przez niego nie przebrnęła.