4 dni do Australian Open, a tu taka wiadomość dla Świątek. Komunikat z USA

Rick Macci to w świecie tenisa postać wręcz pomnikowa. Spod jego trenerskiej ręki wyszło pięć byłych liderów rankingu wśród kobiet i mężczyzn: Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams, Andy Roddick oraz Maria Szarapowa. Dlatego też jego słowa potrafią ważyć wiele.

71-latek jest wielkim fanem talentu Igi Świątek, o czym świadczą jego kolejne wypowiedzi na temat naszej zawodniczki. Nie inaczej jest i teraz, u progu pierwszego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego - Australian Open. Amerykanin jest przekonany, że wiceliderka rankingu WTA może wyjechać z Melbourne z trofeum w rękach.

Spodziewajcie się, że Polski Punisher odwróci losy turnieju Australian Open. Mistrzowie uczą się szybciej i wiedzą, jak radzić sobie z katastrofą

A w dalszej części swojej wiadomości zaznaczył, że jeśli Iga Świątek "będzie zdrowa i będzie czuła się świetnie", nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, że "może zostać triumfatorką".

Australian Open. Rick Macci wprost o Idze Świątek

Dotychczas najlepszym wynikiem Igi Świątek na Australian Open był półfinał, do którego dotarła w 2022 roku oraz w poprzednim sezonie. Tegoroczne zmagania w Melbourne będą dla niej jednak wyjątkowe.

24-latka po ubiegłorocznym zwycięstwie na Wimbledonie po raz pierwszy stanie przed szansą, by skompletować karierowego Wielkiego Szlema, stawiając w swojej gablocie puchary z wszystkich czterech najważniejszych imprez w sezonie.

Iga Świątek ma już za sobą niezwykle cenne, przedturniejowe przetarcie. W środę Polka miała okazję potrenować na Rod Laver Arenie z z dwukrotną triumfatorką Australian Open - Aryną Sabalenką. A podczas ich wymian na głównym korcie w Melbourne nie brakowało intensywności, co można zaobserwować na nagraniach, które pojawiły się w sieci.

Pierwsza rakieta świata na starcie nowego sezonu imponuje formą, którą zachwyciła w Brisbane. Białorusinka obroniła tytuł sprzed roku nie tracąc przy tym choćby jednego seta.

