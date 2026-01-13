4 dni do Australian Open, a tu starcie Świątek z Sabalenką. Co za wieści z Australii
Tuż przed startem Australian Open docierają do nas niezwykle ciekawe wieści z Antypodów. Na 4 dni przed starciem wielkoszlemowej rywalizacji Iga Świątek będzie miała wyjątkową okazję, do sprawdzenia swojej formy. Jej "rywalką" podczas środowego treningu będzie bowiem nie kto inny, a sama... liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. A spotkanie dwóch najlepszych rakiet świata zawsze cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Nawet jeśli mowa tylko o treningowych wymianach.
Iga Świątek w trakcie zbliżającego się Australian Open będzie walczyć o skompletowanie wszystkich trofeów Wielkiego Szlema. Czy stać ją na to już w tym roku? Sporo może powiedzieć jej o tym trening w Melbourne, w trakcie którego po drugiej stronie siatki stanie Aryna Sabalenka.
Jak poinformował na platformie "X" Michał Samulski, nazwiska liderki i wiceliderki światowego rankingu znalazły się obok siebie w środowej rozpisce. Obie zawodniczki mają wyjść na kort Rod Laver Areny o 11:45 czasu lokalnego. W Polsce będzie to godzina 1:45 nad ranem.
Świątek kontra Sabalenka. Hitowe przetarcie przed Australian Open
W przeszłości Iga Świątek i Aryna Sabalenka początkowo rzadko spotykały się na korcie poza oficjalnymi meczami. W ostatnim czasie sytuacja jednak znacząco się zmieniła. A wszystko zaczęło się pod koniec 2024 roku.
Polka i Białorusinka trenowały wówczas wspólnie najpierw w Rijadzie, a później także w Abu Zabi. Tamte wspólne sesje pozwoliły ocieplić relacje obu zawodniczek, o czym mówiła później w rozmowie z AFP sama Aryna Sabalenka.
Uznałam, że musimy trzymać się razem, dobrze się bawić i po prostu cieszyć się naszą rywalizacją, a nie być dla siebie zbyt surowe
I mówiąc o Idze Świątek, dodała: - Poprosiłam ją o wspólny trening i tak zrobiłyśmy. Potem robiłam ćwiczenia po naszym odbijaniu. Powiedziała, że może dołączyć. Sfilmowaliśmy to i opublikowaliśmy filmik. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę miłą osobą. Fajnie było się poznać. Nasza relacja jest coraz bardziej wyluzowana.
Aryna Sabalenka będzie jedną z wielkich faworytek tegorocznego Australian Open. Białorusinka triumfowała w Melbourne w sezonach 2023 i 2024, a swoją wysoką dyspozycję potwierdziła ostatnio wygrywając turniej w Brisbane. Tymczasem najlepszym wynikiem Igi Świątek na Antypodach wciąż pozostaje półfinał.