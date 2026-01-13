Iga Świątek w trakcie zbliżającego się Australian Open będzie walczyć o skompletowanie wszystkich trofeów Wielkiego Szlema. Czy stać ją na to już w tym roku? Sporo może powiedzieć jej o tym trening w Melbourne, w trakcie którego po drugiej stronie siatki stanie Aryna Sabalenka.

Jak poinformował na platformie "X" Michał Samulski, nazwiska liderki i wiceliderki światowego rankingu znalazły się obok siebie w środowej rozpisce. Obie zawodniczki mają wyjść na kort Rod Laver Areny o 11:45 czasu lokalnego. W Polsce będzie to godzina 1:45 nad ranem.

Rozwiń

Świątek kontra Sabalenka. Hitowe przetarcie przed Australian Open

W przeszłości Iga Świątek i Aryna Sabalenka początkowo rzadko spotykały się na korcie poza oficjalnymi meczami. W ostatnim czasie sytuacja jednak znacząco się zmieniła. A wszystko zaczęło się pod koniec 2024 roku.

Polka i Białorusinka trenowały wówczas wspólnie najpierw w Rijadzie, a później także w Abu Zabi. Tamte wspólne sesje pozwoliły ocieplić relacje obu zawodniczek, o czym mówiła później w rozmowie z AFP sama Aryna Sabalenka.

Uznałam, że musimy trzymać się razem, dobrze się bawić i po prostu cieszyć się naszą rywalizacją, a nie być dla siebie zbyt surowe

I mówiąc o Idze Świątek, dodała: - Poprosiłam ją o wspólny trening i tak zrobiłyśmy. Potem robiłam ćwiczenia po naszym odbijaniu. Powiedziała, że może dołączyć. Sfilmowaliśmy to i opublikowaliśmy filmik. Muszę powiedzieć, że jest naprawdę miłą osobą. Fajnie było się poznać. Nasza relacja jest coraz bardziej wyluzowana.

Aryna Sabalenka będzie jedną z wielkich faworytek tegorocznego Australian Open. Białorusinka triumfowała w Melbourne w sezonach 2023 i 2024, a swoją wysoką dyspozycję potwierdziła ostatnio wygrywając turniej w Brisbane. Tymczasem najlepszym wynikiem Igi Świątek na Antypodach wciąż pozostaje półfinał.

Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek AFP

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Aryna Sabalenka, Iga Świątek Clive Brunskill/Getty Images/AFP, JUNG YEON-JE/AFP East News