4:6, 1:6 a później decyzja Świątek. Mecz z Rosjanką przechylił szalę

Iga Świątek na przestrzeni swojej kariery nigdy nie ukrywała, że jej ambicje są niesamowicie duże i sięgają tego, co w tenisie najcenniejsze. Polka pierwszy wielki skalp w swojej wciąż dość krótkiej karierze zgarnęła w 2020 roku. Wówczas pod wodzą Piotra Sierzputowskiego sensacyjnie sięgnęła po tytuł mistrzyni Roland Garros, zachwycając cały świat swoją grą.

Nieco ponad rok później Polka ogłosiła, że jej współpraca z 32-latkiem dobiegła końca. Wówczas rozpoczęły się oczywiście poszukiwania trenera, który sprawi, że Świątek nie tylko sięgnie po kolejne Wielkie Szlemy w swojej karierze, ale także wskoczy na szczyt rankingu WTA, wygra WTA Finals i stanie się tak naprawdę jedną z dominatorek żeńskiego tenisa na następne lata.

Wiktorowski miał być tylko tymczasowy, został na trzy lata

Kilka miesięcy wcześniej doszło do ważnych wydarzeń z perspektywy tej historii. W lipcu 2021 roku dyrektorem turnieju BNP Paribas Poland Open został bowiem Tomasz Wiktorowski, który wcześniej prowadził Agnieszkę Radwańską. Od tego momentu rozpoczęła się nieco ściślejsza współpraca Wiktorowskiego ze Świątek, a już wcześniej 44-latek miał kontakty z ojcem Igi - Tomaszem oraz ówczesną menadżerką Igi Pauliną Wójtowicz. Trener bowiem współpracował z firmą Tennis Consulting, w której bardzo mocno udzielał się wspomniany duet.

Od momentu, gdy Wiktorowski został dyrektorem polskiego turnieju, nawiązał nieco bliższą współpracę z Igą. - W tej sytuacji naturalne jest dla mnie, że daję otoczeniu Igi wsparcie merytoryczne - mówił wówczas, cytowany przez "Fakt". Po rozstaniu z Sierzputowskim Świątek postanowiła zaufać Wiktorowskiemu i to właśnie 44-latek poleciał z nią na Australian Open jako "trener tymczasowy".

W tle wciąż trwały poszukiwania szkoleniowca docelowego. Australijski Wielki Szlem ułożył się jednak znakomicie. Wówczas 20-letnia Świątek kolejny raz udowodniła bowiem, że ma wielki potencjał. Polka rozstawiona z numerem siódmym dotarła do półfinału turnieju, a na swojej drodze pokonała, choćby Darię Kasatkinę 6:2, 6:3. Rosjanka nie miała większych szans w rywalizacji z Igą.

Przygoda przyszłej liderki rankingu WTA z tamtym Australian Open zakończyła się dopiero tuż przed finałem. Wówczas lepsza okazała się Danielle Collins, która rozbiła Igę 6:4, 6:1. Cały turniej trzeba było uznać za bardzo pozytywny. Tak dobry występ sprawił, że Polka zdecydowała się już na "pełen etat" zaufać Wiktorowskiemu. To on okazał się tym trenerem, którego poszukiwała po pięciu latach pracy z Sierzputowskim.

Niedługo po Australian Open rozpoczął się niesamowity wystrzał kariery Świątek. 26 lutego 2022 roku wygrała turniej w Doha, a potem przyszły także zwycięstwa w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie oraz Paryżu. Pierwszy raz w swojej karierze zobaczyła swoje nazwisko na szczycie rankingu WTA i przeżywała najlepszy czas w tej wciąż dość krótkiej przygodzie z tenisa.

Sytuacja w pewnym sensie przypomina to, co się dzieje obecnie z Naomi Osaką. Wiktorowski niespodziewanie pojawił się w boksie Japonki na okres próbny podczas turnieju WTA 1000 w Kanadzie. Była liderka rankingu WTA dotarła do finału i na US Open przybyła z 44-latkiem jako swoim szkoleniowcem, a teraz wspólnie kroczą do finału turnieju w Nowym Jorku. Pozostał już tylko jeden krok - pokonanie Amandy Anisimovej w półfinale.

Iga Świątek rywalizowała z Darią Kasatkiną w ostatniej kolejce fazy grupowej podczas WTA Finals 2024 Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek i Katerina Siniakova, obie triumfowały na Roland Garros 2024 ANTHONY WALLACE / FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

WTA ogłosiło Tomasza Wiktorowskiego trenerem roku 2023, przestał być szkoleniowcem Igi Świątek kilka miesięcy później. To samo spotkało teraz Renzo Furlana MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP & STEVE CHRISTO/AFP AFP