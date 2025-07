4,5 miliona widzów oglądało w kanałach Polsatu finał Wimbledonu z Igą Świątek

Zwycięstwo Igi Świątek w meczu z Amandą Anisimową obejrzało 20% widzów w grupie wiekowej 4+ i w grupie komercyjnej 16-59 lat . Spośród 4,5 miliona kibiców, którzy razem z Telewizją Polsat wspierali Igę Świątek w finale tegorocznego Wimbledonu, aż 1,8 mln to widownia Polsatu Sport 1 ! Skumulowana widownia wszystkich występów Igi Świątek na tegorocznym Wimbledonie w kanałach Polsatu to aż 7,1 miliona.

- Triumf Igi Świątek to prezent, jakiego Sportowa Redakcja Polsatu nie mogła sobie wymarzyć w roku obchodów naszego 25-lecia. Ćwierć wieku Wimbledonu w kanałach Polsat Sport to kawał historii polskiego i światowego sportu. Z każdą edycją podnosimy sobie poprzeczkę zarówno realizacyjnie, jak i redakcyjnie. Zwiększamy liczbę transmitowanych meczów, uruchamiamy nowe sposoby konsumowania naszych treści, zatrudniamy nowych komentatorów i zapraszamy do studia topowych ekspertów. Wszystko po to, by w obliczu tak gigantycznego sukcesu polskiego sportu, oprawa telewizyjna była godna i by nasi widzowie przed telewizorami mogli poczuć się, jakby oklaskiwali Igę Światek na trybunach kortów w Londynie. - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat