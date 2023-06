- To mój ulubiony turniej w całym roku, zawsze mam w nim dodatkową motywację. Kocham Paryż. Uwielbiam tu grać - mówiła raszynianka podczas ceremonii losowania. Trudno się dziwić, bo wyniki w Roland Garrosie tak jak na kortach ziemnych ma fenomenalne.

Nieprawdopodobna skuteczność Świątek na kortach ziemnych

Liczby mówią wszystko. W Roland Garrosie, który stanowi ukoronowanie każdego sezonu ma cegle, Polka zawsze grała w drugim tygodniu, czyli dochodziła co najmniej do czwartej rundy jak w swoim debiucie w 2019 roku. Dwa razy triumfowała, a raz pożegnała się z turniejem w ćwierćfinale (2021). To zdecydowanie najlepszy turniej wielkoszlemowy Świątek.