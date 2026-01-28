-350. Kosztowna porażka Świątek. Wszystko w rękach rywalek

Nasza reprezentantka wydawała się być minimalną faworytką meczu z urodzoną w Moskwie, lecz reprezentującą Kazachstan Rybakiną. Pierwszy gem zdawał się potwierdzać tę tezę. Świątek zaczęła bowiem od przełamania. Przewagę tę szybko jednak straciła, a w samej końcówce pierwszej partii dała się ponownie przełamać mimo, że prowadziła już 30:0. Drugi set miał już niestety zdecydowanie bardziej jednostronny przebieg. Polka "urwała" przeciwniczce tylko jednego gema.

Rywalki będą naciskać

Udział w Australian Open kończy tym samym na ćwierćfinale. To wynik gorszy, niż w sezonie 2025, kiedy to dotarła do półfinału. Tym samym za edycję 2026 Świątek dopisze do rankingu WTA 430 punktów. Rok do roku oznacza to "stratę" w tej imprezie aż 350 "oczek". Jak przekłada się to na sytuację Igi?

Aktualnie w rankingu (uwzględniając dorobek z tegorocznego AO) ma ona na koncie 7978 punktów. To aż o 2492 mniej, niż liderująca Aryna Sabalenka, która może swój dorobek jeszcze znacząco poprawić, gdyż jej przygoda w Australii trwa. Za plecami Polki robi się już jednak naprawdę ciasno.

Polscy kibice ze szczególną uwagą przyglądać się muszą poczynaniom Amandy Anisimovej. Amerykanka ma bowiem teoretyczne szanse, by po zakończeniu rywalizacji zepchnąć Świątek na trzecie miejsce w rankingu. Dokona tego, jeśli wygra całą imprezę. Bardzo mocno do Polki zbliżyć może się też wspomniana już Rybakina. Ona co prawda nie ma szans na to, by zepchnąć naszą gwiazdę z drugiej pozycji, jednak w przypadku zdobycia tytułu zbliży się do niej na zaledwie 368 "oczek".

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną o półfinał Australian Open 2026 David Gray AFP

