Partner merytoryczny: Eleven Sports

-350. Kosztowna porażka Świątek. Wszystko w rękach rywalek

Tymoteusz Tur

Iga Świątek po dwusetowym boju musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny i zakończyła tegoroczne zmagania w Australian Open na ćwierćfinale. Porażka 5:7, 1:6 nie tylko zamknęła jej drzwi do kolejnego w karierze, wielkoszlemowego tytułu, ale i znacząco skomplikowała sytuację w rankingu WTA. Za jej plecami robi się bowiem naprawdę ciasno.

Tenisistka z dużą torbą sportową przechodzi obok stojącej pod parasolem osoby obsługującej kamerę na korcie, na górze widoczna jest tabela rankingowa wielu zawodniczek.
Iga Świątek, źr. WTA live rankingWILLIAM WEST / AFPAFP

Nasza reprezentantka wydawała się być minimalną faworytką meczu z urodzoną w Moskwie, lecz reprezentującą Kazachstan Rybakiną. Pierwszy gem zdawał się potwierdzać tę tezę. Świątek zaczęła bowiem od przełamania. Przewagę tę szybko jednak straciła, a w samej końcówce pierwszej partii dała się ponownie przełamać mimo, że prowadziła już 30:0. Drugi set miał już niestety zdecydowanie bardziej jednostronny przebieg. Polka "urwała" przeciwniczce tylko jednego gema.

Zobacz również:

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną o półfinał Australian Open 2026
Iga Świątek

Deklasacja na koniec meczu Świątek z Rybakiną. Znamy półfinalistkę Australian Open

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Rywalki będą naciskać

    Udział w Australian Open kończy tym samym na ćwierćfinale. To wynik gorszy, niż w sezonie 2025, kiedy to dotarła do półfinału. Tym samym za edycję 2026 Świątek dopisze do rankingu WTA 430 punktów. Rok do roku oznacza to "stratę" w tej imprezie aż 350 "oczek". Jak przekłada się to na sytuację Igi?

    Aktualnie w rankingu (uwzględniając dorobek z tegorocznego AO) ma ona na koncie 7978 punktów. To aż o 2492 mniej, niż liderująca Aryna Sabalenka, która może swój dorobek jeszcze znacząco poprawić, gdyż jej przygoda w Australii trwa. Za plecami Polki robi się już jednak naprawdę ciasno.

    Polscy kibice ze szczególną uwagą przyglądać się muszą poczynaniom Amandy Anisimovej. Amerykanka ma bowiem teoretyczne szanse, by po zakończeniu rywalizacji zepchnąć Świątek na trzecie miejsce w rankingu. Dokona tego, jeśli wygra całą imprezę. Bardzo mocno do Polki zbliżyć może się też wspomniana już Rybakina. Ona co prawda nie ma szans na to, by zepchnąć naszą gwiazdę z drugiej pozycji, jednak w przypadku zdobycia tytułu zbliży się do niej na zaledwie 368 "oczek".

    Zobacz również:

    Hubert Hurkacz nie wystąpi w Pucharze Davisa
    Tenis

    Zapadła decyzja ws. Huberta Hurkacza. A jednak znów to samo. Jest oficjalny komunikat

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Tenisistka skupiona na odbiciu lecącej piłki podczas meczu, zbliżenie na jej twarz, dłoń i rakietę tenisową; dynamiczny moment gry podkreślający intensywność wysiłku.
    Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną o półfinał Australian Open 2026David GrayAFP
    Co za wymiana! Świątek zdominowała rywalkęPolsat Sport
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja