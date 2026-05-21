Iga Świątek po raz pierwszy niespodziewanie wygrała Rolanda Garrosa w 2020 roku. A potem - już jako wielka dominatorka - świętowała triumf nad Sekwaną trzy razy z rzędu w latach 2022-24. Przed rokiem zadyszkę Polki wykorzystała Coco Gauff, zgarniając Wielkiego Szlema. Do kogo tym razem trafi trofeum imienia Suzanne-Lenglen?

Legendarny Andy Roddick jest przekonany, że zwyciężczynią Rolanda Garrosa może ponownie zostać Iga Świątek, a 24-latka ma wszystko, by właśnie tak się stało.

Roland Garros. Iga Świątek jedną z głównych faworytek. Andy Roddick ogłasza

Jak przekazał były zawodnik, a obecnie tenisowy ekspert, szanse Polki na końcowy triumf są naprawdę duże. Raszynianka trafiła nawet na listę jego faworytek.

- Jest na krótkiej liście kandydatek do wygrania tego turnieju. Jestem pewien, że jest w tym ścisłym gronie. W Rzymie dotarła do półfinału i grała świetnie. Switolina musiała rozegrać kapitalny mecz, by ją pokonać - powiedział słynny Amerykanin podczas wywodu na swoim kanale.

Czy będzie to pojedynek Iga kontra reszta stawki? Nie. Czy jest obecnie jedną z dwóch najlepszych tenisistek świata? Nie. Może wygrać tę imprezę? Absolutnie tak. Uważaj, jeśli spisujesz ją na straty

Były lider rankingu ATP podkreślił przy tym, że wielkie znaczenie dla Igi Świątek może mieć ostatni półfinał w Rzymie, który stanowił dla niej potwierdzenie, że jest na właściwej ścieżce. - To było bardzo ważne dla Igi. Ona jest w grze - zapewnił 43-latek.

Z Andym Roddickiem zgodził się jego rozmówca - znany dziennikarz Jon Wertheim. - Jeśli masz na turnieju wielkoszlemowym więcej tytułów niż porażek, jesteś pretendentką do tytułu - przekazał w temacie Igi Świątek.

A w odpowiedzi na te słowa Andy Roddick wysłał w świat jasny komunikat: - Iga wróciła. Mówię wam. Czy jest tak dobra, jak kiedyś? Jeszcze nie. Ale czy może wygrać Rolanda Garrosa? Zdecydowanie.

