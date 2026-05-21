3 dni do Rolanda Garrosa. Iga Świątek pod lupą. I nagle hitowy komunikat legendy

Tomasz Brożek

Emocje związane z Rolandem Garrosem powoli sięgają zenitu. Rywalizacja w głównej drabince paryskiej imprezy rozpocznie się już za 3 dni. Tymczasem głośno jest o Idze Świątek, a wszystko ze względu na Andy'ego Roddicka. Legendarny amerykański tenisista zabrał głos w sprawie naszej byłej liderki światowego rankingu. I nie ma żadnych wątpliwości co do jej tegorocznego występu na kortach, które w ostatnich latach stały się jej królestwem.

Iga Świątek po raz pierwszy niespodziewanie wygrała Rolanda Garrosa w 2020 roku. A potem - już jako wielka dominatorka - świętowała triumf nad Sekwaną trzy razy z rzędu w latach 2022-24. Przed rokiem zadyszkę Polki wykorzystała Coco Gauff, zgarniając Wielkiego Szlema. Do kogo tym razem trafi trofeum imienia Suzanne-Lenglen?

Legendarny Andy Roddick jest przekonany, że zwyciężczynią Rolanda Garrosa może ponownie zostać Iga Świątek, a 24-latka ma wszystko, by właśnie tak się stało.

Jak przekazał były zawodnik, a obecnie tenisowy ekspert, szanse Polki na końcowy triumf są naprawdę duże. Raszynianka trafiła nawet na listę jego faworytek.

- Jest na krótkiej liście kandydatek do wygrania tego turnieju. Jestem pewien, że jest w tym ścisłym gronie. W Rzymie dotarła do półfinału i grała świetnie. Switolina musiała rozegrać kapitalny mecz, by ją pokonać - powiedział słynny Amerykanin podczas wywodu na swoim kanale.

Czy będzie to pojedynek Iga kontra reszta stawki? Nie. Czy jest obecnie jedną z dwóch najlepszych tenisistek świata? Nie. Może wygrać tę imprezę? Absolutnie tak. Uważaj, jeśli spisujesz ją na straty
ostrzegł wszystkich niedowiarków

Były lider rankingu ATP podkreślił przy tym, że wielkie znaczenie dla Igi Świątek może mieć ostatni półfinał w Rzymie, który stanowił dla niej potwierdzenie, że jest na właściwej ścieżce. - To było bardzo ważne dla Igi. Ona jest w grze - zapewnił 43-latek.

Z Andym Roddickiem zgodził się jego rozmówca - znany dziennikarz Jon Wertheim. - Jeśli masz na turnieju wielkoszlemowym więcej tytułów niż porażek, jesteś pretendentką do tytułu - przekazał w temacie Igi Świątek.

A w odpowiedzi na te słowa Andy Roddick wysłał w świat jasny komunikat: - Iga wróciła. Mówię wam. Czy jest tak dobra, jak kiedyś? Jeszcze nie. Ale czy może wygrać Rolanda Garrosa? Zdecydowanie.

