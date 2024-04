3:0 dla Świątek i nagle zaczęły się drobne kłopoty. W drugim secie dominacja Polki

Dla Igi Świątek występ w Szwajcarii jest ostatnim akordem na nawierzchni twardej w przeciągu najbliższych czterech miesięcy. Zaraz po sobotnich zmaganiach Polka przeniesie się do Stuttgartu, gdzie rozpocznie sezon na mączce. Najpierw jednak raszynianka przybyła do Biel nie tylko, by wspomóc reprezentację w awansie do trzeciego turnieju finałowego z rzędu o Puchar Billie Jean King, ale także po to, by wypełnić kwalifikację olimpijską.

Reklama