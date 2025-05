Alarm w sprawie dyspozycji Igi Świątek rozbrzmiewa coraz głośniej. Od początku roku Polka wzięła udział w ośmiu turniejach, w tym w tych bardzo przez siebie lubianych, lecz żadnego z nich nie zdołała wygrać. Najdalej dotarła w Australian Open, w Katarze, Indian Wells oraz Madrycie. Tam żegnała się z zawodami na etapie półfinału. Sytuacja wcale się nie poprawia. Teraz, w Rzymie, poszło jej najsłabiej. Zakończyła rywalizację już w 3. rundzie, ulegając Danielle Collins 1:6, 5:7 . Reklama

Po zejściu z kortu Iga zdawała się zrezygnowana. Przyznawała , że jest pewien problem. "Na pewno nie było łatwo. Na pewno robię coś źle, więc muszę się pozbierać i pozmieniać pewne rzeczy. Dostałam kilka rad od sztabu. Spróbuję to zrobić" - mówiła dziennikarzom. Pytana o to, kto daje jej najwięcej emocjonalnego wsparcia, wskazała na cały zespół, a z imienia wymieniła Darię Abramowicz.

Rozmawialiśmy i doszliśmy do pewnych wniosków. Więc tak, po prostu trochę zmienię swoje nastawienie, ponieważ... Nie wiem, mam wrażenie, że nie byłam obecna, żeby walczyć i rywalizować. Skupiłam się na błędach. To źle, nie robię tego dobrze. Tak więc, skupiam się na złych rzeczach po swojej stronie. Postaram się to zmienić ~ - obiecała tenisistka.

Część kibiców oraz ekspertów odpowiedzialnością za wyniki obarcza Wima Fissette'a, z którym Świątek współpracuje od października zeszłego roku. To on zastąpił Tomasza Wiktorowskiego na stanowisku głównego trenera Igi. Od tamtej pory sukcesów brak. " Wim Fissette, pakuj torby , bo nie znajdziesz roboty nawet w supermarkecie. Jest źle, bo rodzi się pytanie: kto za plan taktyczny dzisiaj odpowiadał? Ktoś spyta: jaki plan? może Zosia samosia! Kto rządzi? - to jest pytanie najważniejsze" - za pośrednictwem platformy X zwrócił się do Belga komentator tenisa Lech Sidor. A to nie koniec tego typu komentarzy.

Zastanawiający ruch w sztabie Świątek. "To była bardzo wymowna scenka"

W trakcie meczu Świątek - Collins w WTA Rzym ekspert Karol Stopa zwrócił uwagę na pewną scenkę z boksu sztabu Igi. "Kamera pokazuje w pewnym momencie scenę, jak pani Abramowicz pochyla się do pana Fisette'a i do czegoś go przekonuje. I to była to bardzo wymowna scenka, bo ten facet jest totalnie zrezygnowany. Siedzi jak na tureckim kazaniu, coś tam powie od czasu do czasu, ale nic nie dociera" - opisuje dla "Faktu".

Według niego gra Polki wygląda coraz słabiej, a będzie tylko gorzej, jeśli "w jej otoczeniu nie zostanie dokonany solidny rachunek sumienia", a pewne sprawy nie zostaną porządnie wyjaśnione. "Na razie widać, że w dalszym ciągu nie jest nic zrobione, a efekty oglądamy na korcie. Jeżeli Świątek odpada w takim turnieju w trzeciej rundzie i spada w rankingu, to już zaczyna wyglądać po prostu koszmarnie" - zaznacza.

W czym konkretnie tkwi problem? Stopa nie sądzi, by Świątek nagle miała kłopoty techniczne albo motoryczne. Po korcie też porusza się tak, jak wcześniej, gdy wygrywała. Chodzi zatem o coś innego. "To kwestia psychiki" - rzuca.

I na koniec wrzuca jeszcze kamyczek do ogródka Fissette'a. Przypomina, że Belg może i trenował różne tenisistki, w tym byłe liderki rankingu WTA: Kim Clijsters, Simonę Halep, Wiktorię Azarenkę, Angueliqe Kerber i Naomi Osakę, lecz zastanawiająca jest częstotliwość zmiany posady. "Moim zdaniem te wszystkie zachwyty nad jego osobą były absolutnie przesadzone. Że niby kogo to on nie trenował. A ja już to wcześniej mówiłem i powtórzę, że jeśli ktoś tak często zmienia zawodniczki, to nie może być dobry" - podsumowuje.

Choć sama Iga - jeszcze przed zawodami we Włoszech - zapewniała, że ma zaufanie do swojego szkoleniowca, nie milkną głosy, wedle których dni Wima w jej sztabie mogą być policzone . Niewykluczone, że w tej sprawie wiele wyjaśni się już niebawem, po French Open (25 maja - 8 czerwca).

