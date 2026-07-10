2:46 boju ze Świątek. Druga szansa na Szlemie. WTA potwierdza
Finał tegorocznego Wimbledonu zapowiada się doprawdy arcyciekawie. Zagrają w nim bowiem dwie czeskie tenisistki - Linda Noskova oraz Karolina Muchova. Dla starszej z nich będzie to już druga szansa na wielkoszlemowy skalp. Muchova bowiem już raz grała w wielkim finale w Paryżu, a wtedy na drodze stanęła jej "królowa Rolanda Garrosa" - Iga Świątek. Przypomina o tym WTA, zapowiadając jutrzejszy finał Wimbledonu.
To się nazywa patent na londyńskie korty. W finale tegorocznego Wimbledonu zobaczymy w akcji dwie czeskie tenisistki. Karolinę Muchovą, która w półfinale odprawiła z kwitkiem reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Coco Gauff oraz Lindę Noskovą. Mistrzyni juniorskiego Rolanda Garrosa z 2021 roku na ostatniej prostej wyeliminowała z turniejowej drabinki Ukrainkę Martę Kostiuk.
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Sobotnie starcie o to, kto odbierze tytuł Idze Świątek w All England Lawn Tennis Club będzie więc wyjątkowe. A o skali owej wyjątkowości pisze na swoich łamach oficjalny portal WTA, zapowiadając czesko-czeski pojedynek.
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Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem podkreśla, że czeka nas jutro pierwszy w pełni czeski finał Wielkiego Szlema. Ale na tym nie koniec.
- To będzie też pierwszy wielkoszlemowy finał, w którym wystąpią zawodniczki z tego samego kraju, od pojedynku Sloane Stephens z Madison Keys, które spotkały się w 2017 roku w finale US Open. A na Wimbledonie ta sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od meczu Sereny i Venus Williams z 2009 roku - czytamy.
WTA podkreśla także, że czeskie zawodniczki świetnie spisywały się w dotychczasowych turniejach na trawie. Obie okazały się w nich najlepsze w całej stawce, wygrywając w nich po 11 meczów. Ba, od 1990 roku nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, by do finału Wimbledonu awansowały dwie tenisistki, które wygrywały turnieje rozbiegowe przed londyńskim Wielkim Szlemem. W tym sezonie Noskova triumfowała w Berlinie, a Muchova w Bad Homburg.
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Pierwszy raz od 2018 roku obie zawodniczki musiały też bronić piłek meczowych w drodze do finału Wimbledonu - zaznacza portal WTA, opisując także doświadczenia reprezentantek Czech w bojach o tytuł.
- To będzie ósmy finał cyklu WTA w karierze Noskovej. Jej siedmiu poprzednich meczów mistrzowskich to 2-5. Muchova wystąpi w swoim dziesiątym finale i drugim finale Wielkiego Szlema, po tym jak przegrała z Igą Świątek w trzech serach w finale Rolanda Garrosa w 2023 roku. Jej bilans w finałach to 3:6 - ogłasza WTA.
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Wspomniany bój Świątek - Muchova miał miejsce w czerwcu 2023 roku. Polka wygrała wówczas 6:2, 5:7, 6:4, sięgając po swój trzeci w karierze tytuł w Paryżu. Czeszka postawiła jej jednak trudne warunki. Gdy obie kończyły mecz, tablica licząca czas rozgrywania meczu wskazywała 2:46.
Tamto niemal trzygodzinne spotkanie może stanowić dla Karoliny Muchovej cenną lekcję. Lekcję, którą może wykorzystać przy swojej drugiej szansie na wielkoszlemowej scenie.