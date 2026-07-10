To się nazywa patent na londyńskie korty. W finale tegorocznego Wimbledonu zobaczymy w akcji dwie czeskie tenisistki. Karolinę Muchovą, która w półfinale odprawiła z kwitkiem reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Coco Gauff oraz Lindę Noskovą. Mistrzyni juniorskiego Rolanda Garrosa z 2021 roku na ostatniej prostej wyeliminowała z turniejowej drabinki Ukrainkę Martę Kostiuk.

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Sobotnie starcie o to, kto odbierze tytuł Idze Świątek w All England Lawn Tennis Club będzie więc wyjątkowe. A o skali owej wyjątkowości pisze na swoich łamach oficjalny portal WTA, zapowiadając czesko-czeski pojedynek.

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Organizacja zarządzająca kobiecym tenisem podkreśla, że czeka nas jutro pierwszy w pełni czeski finał Wielkiego Szlema. Ale na tym nie koniec.

- To będzie też pierwszy wielkoszlemowy finał, w którym wystąpią zawodniczki z tego samego kraju, od pojedynku Sloane Stephens z Madison Keys, które spotkały się w 2017 roku w finale US Open. A na Wimbledonie ta sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od meczu Sereny i Venus Williams z 2009 roku - czytamy.

WTA podkreśla także, że czeskie zawodniczki świetnie spisywały się w dotychczasowych turniejach na trawie. Obie okazały się w nich najlepsze w całej stawce, wygrywając w nich po 11 meczów. Ba, od 1990 roku nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, by do finału Wimbledonu awansowały dwie tenisistki, które wygrywały turnieje rozbiegowe przed londyńskim Wielkim Szlemem. W tym sezonie Noskova triumfowała w Berlinie, a Muchova w Bad Homburg.

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Pierwszy raz od 2018 roku obie zawodniczki musiały też bronić piłek meczowych w drodze do finału Wimbledonu - zaznacza portal WTA, opisując także doświadczenia reprezentantek Czech w bojach o tytuł.

- To będzie ósmy finał cyklu WTA w karierze Noskovej. Jej siedmiu poprzednich meczów mistrzowskich to 2-5. Muchova wystąpi w swoim dziesiątym finale i drugim finale Wielkiego Szlema, po tym jak przegrała z Igą Świątek w trzech serach w finale Rolanda Garrosa w 2023 roku. Jej bilans w finałach to 3:6 - ogłasza WTA.

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Wspomniany bój Świątek - Muchova miał miejsce w czerwcu 2023 roku. Polka wygrała wówczas 6:2, 5:7, 6:4, sięgając po swój trzeci w karierze tytuł w Paryżu. Czeszka postawiła jej jednak trudne warunki. Gdy obie kończyły mecz, tablica licząca czas rozgrywania meczu wskazywała 2:46.

Tamto niemal trzygodzinne spotkanie może stanowić dla Karoliny Muchovej cenną lekcję. Lekcję, którą może wykorzystać przy swojej drugiej szansie na wielkoszlemowej scenie.

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Karolina Muchova Tolga Akmen PAP/EPA

Linda Noskova MAHMUD HAMS / AFP AFP





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