18 godzin przed meczem Świątek ogłosili ws. rewanżu z Keys. Już oficjalnie, zapadła decyzja

Iga Świątek po raz kolejny w tym sezonie zameldowała się w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000. Polka w bardzo dobrym stylu rozpoczęła dzisiejszy pojedynek z Dianą Sznajder, ale w drugim i trzecim secie miała już sporo problemów. Mimo to raszynianka wygrała mecz 6:0, 6:7(3), 6:4. Rywalką 23-latki w walce o awans do najlepszej "4" będzie Madison Keys. Dla naszej tenisistki to szansa rewanż za porażkę poniesioną w trakcie Australian Open. Na kilkanaście godzin przed starciem poznaliśmy plan gier na środę. Poniżej prezentujemy szczegóły.