138 minut emocji w meczu Navarro - Ostapenko. Znamy rywalkę Świątek w ćwierćfinale

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie nabiera rozpędu. Poznaliśmy już wszystkie ćwierćfinalistki tegorocznej edycji zmagań. Jako pierwsza awans zagwarantowała sobie Aryna Sabalenka. Białorusinka nie musiała nawet rozegrać spotkania. Jej przeciwniczka, Anastazja Potapowa, wycofała się z turnieju zaledwie kilkanaście godzin po wywalczeniu przepustki do starcia z liderką rankingu. W związku z tym tenisistka z Mińska nie rozegrała jak dotąd ani jednego pojedynku podczas Porsche Tennis Grand Prix 2025.

Drugą zawodniczką, która zameldowała się w najlepszej "8", okazała się Iga Świątek. W środę Polka udanie zainaugurowała swój sezon gry na kortach ziemnych, pokonując Janę Fett 6:2, 6:2. W drugim secie 23-latka przegrywała 0:2, ale od tego momentu zgarnęła sześć "oczek" z rzędu, co zaowocowało pewnym zwycięstwem. Dzisiaj, w ostatnim spotkaniu drugiej rundy, poznaliśmy ćwierćfinałową przeciwniczkę dla naszej reprezentantki. Wyłoniło ją starcie Emma Navarro - Jelena Ostapenko. Wiceliderka rankingu oglądała to spotkanie z trybun, w towarzystwie swojego trenera - Wima Fissette'a.

Z obiema zawodniczkami raszynianka miała już okazję zmierzyć się w tym sezonie. Podczas Australian Open pokonała Amerykankę. Natomiast w trakcie tysięcznika w Dosze uległa Łotyszce, pogarszając bilans bezpośrednich spotkań do stanu 0-5. Co ciekawe, Navarro i Ostapenko nigdy wcześniej nie rywalizowały ze sobą. W czwartek jedna z nich zagwarantowała sobie premierowy triumf w takim zestawieniu.

WTA Stuttgart: Iga Świątek poznała ćwierćfinałową rywalkę

Obie tenisistki utrzymały na starcie swoje podanie. Przełom nastąpił w trzecim gemie. Wówczas Emma prowadziła 30-0, ale od tego momentu nie zdobyła ani jednego punktu. Jelena znakomicie returnowała i wykorzystała już pierwszą szansę na przełamanie. Łotyszka nie nacieszyła się jednak tym faktem zbyt długo. Po chwili nastąpiło zniwelowanie straty po tym, jak przy trzecim break poincie Ostapenko popełniła niewymuszony błąd. Navarro zanotowała niezły fragment i podczas szóstego rozdania miała w sumie trzy okazje na 4:2. Reklama

Nie wykorzystała żadnej z nich i to się szybko zemściło. Po chwili straciła podanie, mimo prowadzenia 30-15. Na koniec gema wpadła w spiralę podwójnych błędów serwisowych. Tym razem mistrzyni Roland Garros 2017 zdołała potwierdzić przewagę, na dodatek bez straty punktu. To nie był jednak koniec emocji w pierwszym secie. Navarro wróciła z 3:5 i doprowadziła do wyrównania. Najpierw utrzymała serwis, a po chwili skorzystała na kilka błędach Ostapenko, kiedy ta miała 30-15 i była o dwie piłki od zamknięcia partii.

Amerykanka nie zdołała pójść za ciosem. W jedenastym gemie znów wplątała się w tarapaty, pojawiły się dwa break pointy dla Łotyszki. Pierwszego udało się zniwelować asem, ale przy drugim Jelena przejęła już inicjatywę i wymusiła błąd na przeciwniczce. Przy stanie 6:5 mistrzyni Roland Garros 2017 znów stanęła przed szansą na zamknięcie seta. I tym razem zrobiła to w doskonałym stylu, nie tracąc ani jednego punktu. Wynikiem 7:5 przybliżyła się do szóstej potyczki z Igą Świątek.

W drugiej odsłonie mieliśmy kontynuację zaciętej walki. W pewnym momencie Navarro wypracowała sobie break pointa na 2:0, ale nie zdołała go wykorzystać. Ostatecznie długi gem trafił na konto Jeleny. Po chwili rywalizacja przeniosła się na podanie Emmy. Tym razem Amerykanka znalazła się pod presją, ale mimo gry na przewagi nie musiała bronić okazji na przełamanie. Te pojawiły się ponownie przy serwisie Ostapenko. Amerykanka wciąż miała jednak problem z wykorzystywaniem break pointów i mimo prowadzenia 40-15, pozwoliła rywalce na wyrównanie na 2:2. Reklama

Podczas piątego rozdania to reprezentantka Stanów Zjednoczonych musiała się mierzyć z obroną piłki na przełamanie, ale zrobiła to skutecznie. Około 10 minut później Navarro w końcu dobrała się do podania Ostapenko. Po długim oczekiwaniu wykorzystała trzeciego break pointa i wyszła na 4:2. Potem Emma pewnie utrzymała swoje podanie i zbudowała sobie solidną przewagę w postaci trzech "oczek". Przez moment pojawiła się nadzieja dla Amerykanki, że być może zamknie ten fragment pojedynku jeszcze przy serwisie Jeleny. Łotyszka zanotowała jednak powrót ze stanu 0-30 i przerzuciła odpowiedzialność na przeciwniczkę. Navarro poradziła sobie z tym wyzwaniem. Po drugim setbolu cieszyła się ze zwycięstwa w tej odsłonie 6:3.

Na starcie decydującej partii 11. tenisistka rankingu mogła pójść za ciosem. Już na "dzień dobry" wypracowała sobie dwie okazje na przełamanie. Ostapenko zdołała jednak wrócić ze stanu 15-40 i nabrała wiatru w żagle. Podczas kolejnego rozdania to Łotyszka wygenerowała sobie break pointy i już przy pierwszym z nich popisała się znakomitym uderzeniem kończącym w samą linię. Jelena nie podwyższyła jednak przewagi do trzech "oczek". Navarro znów potrzebowała kilku okazji na przełamanie, ale w końcu dopięła swego. Po zmianie stron wyrównała na 2:2. Reklama

Podczas piątego gema Amerykanka miała szansę na to, by doprowadzić do dwóch break pointów. Prowadząc 30-15, posłała jednak return z drugiego podania w taśmę. Kolejne punkty również powędrowały na konto Łotyszki i tym samym Ostapenko znów znalazła się bliżej zwycięstwa. Szóste rozdanie przyniosło następne problemy Emmy przy własnym podaniu. Po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 15-40. Przy drugiej okazji na przełamanie Jelena rozegrała ofensywną akcję i wyszła na 4:2.

Tym razem Ostapenko nie dała już sobie wydrzeć prowadzenia. Do końca spotkania nie straciła już ani jednego gema. Ostatecznie triumfowała 7:5, 3:6, 6:2 po 138 minutach walki i zagwarantowała sobie batalię z Igą Świątek w ćwierćfinale WTA 500 w Stuttgarcie. Ich szóste bezpośrednie starcie odbędzie się w sobotę. Pojedynek zaplanowano jako drugi od godz. 12:30 (po spotkaniu Jekaterina Aleksandrowa - Jessica Pegula). Polka powalczy o swoje pierwsze zwycięstwo w potyczkach z Łotyszką.

Iga Świątek / BERND WEISSBRODDPAdpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Iga Świątek i Emma Navarro podczas Australian Open / MARTIN KEEP / AFP / AFP