129 minut walki. Mecz dwukrotnie przerwany. Kluczowy wynik dla Świątek

Obie zawodniczki walczyły o wyrównanie swojego najlepszego wyniku z kortów Australian Open. Ani Renata Zarazua, ani Marie Bouzkova nie zdołały wcześniej przedostać się poza drugą rundę rywalizacji w Melbourne. Przynajmniej w singlu, bo Meksykanka wystąpiła przed rokiem w ćwierćfinale gry podwójnej.

Poniedziałkowy mecz rozpoczął się od dwóch przełamań - najpierw na korzyść 80. rakiety świata, potem 44. w rankingu WTA Czeszki. Także kolejny gem, w którym serwowała Renata Zarazua zakończył się zwycięstwem Marie Bouzkovej i po chwili zrobiło się 4:1 na jej korzyść.

27-latka nie wypuściła już tej przewagi z rąk i w ósmym gemie domknęła pierwszą partię, po raz trzeci przełamując swoją rywalkę.

Drugi set rozpoczął się od problemów Marie Bouzkovej, która najpierw przegrała niezwykle zaciętego, premierowego gema, a później poprosiła o przerwę medyczną. Czeszka miała problem z dolną częścią pleców i u jej boku pojawił się fizjoterapeuta.

Po powrocie na kort 27-latka przegrała drugiego gema, ale potem błyskawicznie odrobiła straty, doprowadzając najpierw do stanu 2:2, a następnie obejmując prowadzenie.

Potem obie tenisistki grały gem za gem. A gdy Marie Bozukova prowadziła 4:3, nadeszła kolejna przerwa medyczna. Tym razem poprosiła o nią Renata Zarazua, a jej powodem było złe samopoczucie Meksykanki.

Mimo problemów, 80. tenisistka rankingu WTA wciąż dzielnie walczyła na korcie, dotrzymując kroku rywalce. Ba, przedłużyła drugą partię do 12 gemów. Ale w końcu musiała uznać wyższość Czeszki, przegrywając drugiego seta 5:7, a tym samym i całe spotkanie. To Marie Bouzkova mogła więc czekać spokojnie na rozstrzygnięcie meczu Iga Świątek - Yue Yuan, który miał wyłonić jej rywalkę.

Polka oraz Czeszka mierzyły się jak dotąd dwukrotnie. Za każdym razem górą była Polka, nie tracąc choćby jednego gema. W 2024 roku ograła Czeszkę 6:4, 6:2 na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie, a w poprzednim sezonie wygrała 6:1, 6:1 w turnieju WTA w Wuhanie.

