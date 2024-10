125 tygodni i koniec. Pogoń Igi Świątek za czołówką wstrzymana

Niespodziewany cios, Iga Świątek strącona z tronu

Kłopoty Polki starała się wykorzystać Aryna Sabalenka i robiła to niezwykle skutecznie. W Pekinie zatrzymała się na ćwierćfinale, zaś w Wuhan zgarnęła pełną pulę. Wobec tego stało się jasne, iż niebawem Iga Świątek straci pierwsze miejsce w rankingu WTA. Według wszelkich przewidywań miało jednak dojść do tego za tydzień, 28 października. Tymczasem WTA postanowiło inaczej; po poniedziałkowej aktualizacji to Białorusinka przejęła tron, przerywając 50-tygodniową dominację 23-letniej Polki.