12:0 dla Igi Świątek. Rosjanki klękają przed Polką, kompletny nokaut

Iga Świątek właściwie po każdym swoim wygranym meczu dopisuje do swojego CV jakiś rekord. Większość z nich dotyczy tego, że Polka zrobiła coś, jako najmłodsza zawodniczka w historii. Patrząc na osiągnięcia raszynianki i jej wiek, można sobie wyobrazić, jak wiele jeszcze może w przyszłości osiągnąć Iga.

Nie ma wątpliwości, że nawet gdyby zdecydowała się zakończyć karierę po US Open, to już byłaby jedną z legend tenisa. Wystarczy wspomnieć, że więcej tytułów rangi Wielkiego Szlema niż Iga wygrało ledwie szesnaście kobiet w historii. Polka przegniła już, choćby Martinę Hingis, Marię Szarapową, czy Kim Clijsters, z którą w przeszłości pracował obecny trener raszynianki - Wim Fissette.

Świątek nie przegrywa z Rosjankami. Bilans idealny

Świątek w Wielkich Szlemach jest doskonała, choć oczywiście niebezbłędna. Iga do tegorocznego US Open przystępowała z bilansem 100 wygranych i 20 porażek na przestrzeni całej swojej kariery, a liczby jedynie od 2022 roku są oczywiście jeszcze lepsze. W ostatnich latach Świątek dość często w Wielkich Szlemach rywalizowała z Rosjankami.

Do startu US Open naliczono jej dziesięć takich spotkań. Wszystkie zakończyły się wygranymi naszej gwiazdy [WIĘCEJ TUTAJ]. Los chciał, że w Nowym Jorku znów Świątek mierzyła się z Rosjankami. Najpierw w trzeciej rundzie stoczyła bardzo zacięty bój z Anną Kalinską, ale na końcu triumfowała Iga, która nie oddała nawet seta. Po pokonaniu Kalinskiej raszyniankę czekało starcie ze zwyciężczynią rosyjsko-niemieckiego starcia.

Ostatecznie w rywalizacji o czwartą rundę Jekaterina Aleksandrowa pokonała Laurę Siegemund i mogła przygotować się do walki z Igą. O ile starcie z Kalinską było wyrównane na przestrzeni całego meczu, o tyle w rywalizacji z Aleksandrową Świątek błyskawicznie udowodniła swoją wyższość, wygrywając 6:3, 6:1, a to sprawia, że na 12 spotkań z Rosjankami w Wielkich Szlemach wygrała...12. Bilans idealny, w trakcie tegorocznego US Open już go nie poprawi, bo wszystkie Rosjanki wróciły do domu.

