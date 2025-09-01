Partner merytoryczny: Eleven Sports

12:0 dla Igi Świątek. Rosjanki klękają przed Polką, kompletny nokaut

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek w turniejach rangi Wielkiego Szlema jest jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna. Polka przystępując do tegorocznego US Open, miała bilans 100 wygranych i 20 porażek w turniejach tej rangi. Po czterech meczach w Nowym Jorku te liczby są jeszcze lepsze, a w przypadku rywalizacji z Rosjankami wybitne. Wygrana z Jekateriną Aleksandrową była bowiem dwunastym triumfem Polki z Rosjankami w Wielkich Szlemach. Świątek dokonała tego przy...12 próbach.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Iga Świątek właściwie po każdym swoim wygranym meczu dopisuje do swojego CV jakiś rekord. Większość z nich dotyczy tego, że Polka zrobiła coś, jako najmłodsza zawodniczka w historii. Patrząc na osiągnięcia raszynianki i jej wiek, można sobie wyobrazić, jak wiele jeszcze może w przyszłości osiągnąć Iga.

Nie ma wątpliwości, że nawet gdyby zdecydowała się zakończyć karierę po US Open, to już byłaby jedną z legend tenisa. Wystarczy wspomnieć, że więcej tytułów rangi Wielkiego Szlema niż Iga wygrało ledwie szesnaście kobiet w historii. Polka przegniła już, choćby Martinę Hingis, Marię Szarapową, czy Kim Clijsters, z którą w przeszłości pracował obecny trener raszynianki - Wim Fissette.

Świątek nie przegrywa z Rosjankami. Bilans idealny

Świątek w Wielkich Szlemach jest doskonała, choć oczywiście niebezbłędna. Iga do tegorocznego US Open przystępowała z bilansem 100 wygranych i 20 porażek na przestrzeni całej swojej kariery, a liczby jedynie od 2022 roku są oczywiście jeszcze lepsze. W ostatnich latach Świątek dość często w Wielkich Szlemach rywalizowała z Rosjankami.

Do startu US Open naliczono jej dziesięć takich spotkań. Wszystkie zakończyły się wygranymi naszej gwiazdy [WIĘCEJ TUTAJ]. Los chciał, że w Nowym Jorku znów Świątek mierzyła się z Rosjankami. Najpierw w trzeciej rundzie stoczyła bardzo zacięty bój z Anną Kalinską, ale na końcu triumfowała Iga, która nie oddała nawet seta. Po pokonaniu Kalinskiej raszyniankę czekało starcie ze zwyciężczynią rosyjsko-niemieckiego starcia.

Ostatecznie w rywalizacji o czwartą rundę Jekaterina Aleksandrowa pokonała Laurę Siegemund i mogła przygotować się do walki z Igą. O ile starcie z Kalinską było wyrównane na przestrzeni całego meczu, o tyle w rywalizacji z Aleksandrową Świątek błyskawicznie udowodniła swoją wyższość, wygrywając 6:3, 6:1, a to sprawia, że na 12 spotkań z Rosjankami w Wielkich Szlemach wygrała...12. Bilans idealny, w trakcie tegorocznego US Open już go nie poprawi, bo wszystkie Rosjanki wróciły do domu.

Coco Gauff - Iga Świątek. Skrót meczuPolsat SportPolsat Sport
Zawodniczka tenisowa w czarnej czapce i sportowym stroju unosi zaciśniętą pięść w geście zwycięstwa, z wyrazem determinacji i radości, na tle rozmazanej widowni turnieju tenisowego.
Iga ŚwiątekHeather KhalifaEast News
Uśmiechnięta tenisistka ubrana w biały strój sportowy stoi na korcie w trakcie meczu, trzymając rakietę tenisową w prawej ręce, w tle widoczna publiczność siedząca na trybunach.
Jekaterina AleksandrowaISHIKA SAMANT/Getty Images via AFPAFP
Tenisistka w czarnej koszulce z rakietą w dłoni wyraża silne emocje po udanym punkcie, tło rozmyte z obecnością sędziego lub innej osoby.
Iga Świątek powalczy z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwiercfinału US OpenCHARLY TRIBALLEAU AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja