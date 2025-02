1091 punktów, straty Świątek oficjalnie potwierdzone. WTA informuje

Ostatnie dni mogły wyglądać zdecydowanie lepiej dla Igi Świątek . Polka po odpadnięciu w Dosze na etapie półfinału z wielkimi nadziejami wybrała się do Dubaju, lecz także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich musiała przełknąć gorycz porażki. Lepsza od podopiecznej Wima Fissetta okazała się Mirra Andriejewa. Rosjanka dała popis dobrej gry i już w ćwierćfinale wyeliminowała jedną z głównych faworytek turnieju.

"Wydaje mi się, że Iga z powrotem zaczęła się zachowywać nerwowo. Za szybko wpada w takie stany, z których ciężko jej wyjść. Jeszcze niedawno miała narzędzia, było wszystko poukładane w głowie. Gdy nie szło, przeciwniczka grała dobrze, to znajdowała jakiś sposób i czasami szczęśliwie, czasami mniej szczęśliwie mecze odwracała" - alarmował między innymi Lech Sidor w programie "Meczyki.pl" . I podobnie jak kibice, ściska on zapewne kciuki za powrót Igi Świątek na szczyt rankingu WTA .

Iga Świątek ze sporymi stratami do Aryny Sabalenki. A Rosjanka się cieszy

Niestety nie wydarzy się to zbyt szybko. Różnica między Polką a prowadzącą Aryną Sabalenką rośnie z tygodnia na tydzień. W najnowszym zestawieniu, opublikowanym 24 lutego, wynosi już dokładnie 1091 punktów. I to pomimo tego, że nasza rodaczka odpadła na późniejszym etapie zmagań. To efekt obrony większej liczby "oczek" z zeszłego roku. Na najniższym stopniu podium plasuje się Coco Gauff z wynikiem 6333.