Iga Świątek przyjechała do stolicy Kataru pełna nadziei. Polka triumfowała w Dosze aż trzykrotnie (2022, 2023, 2024). Rok temu dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jeleną Ostapenko.

W tegorocznym turnieju także nie odniesie końcowego triumfu. Po pokonaniu Janice Tjen i Darii Kasatkiny na jej drodze stanęła Maria Sakkari. "Polka pewnie wygrała pierwszego seta, ale potem doszło do zwrotu akcji. Niespodziewanie to Greczynka triumfowała w całym pojedynku 2:6, 6:4, 7:5." - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii ćwierćfinałowe starcie.

Porażka Świątek, a potem takie wieści. Niebywałe

Świątek była faworytką w tym spotkaniu i w pierwszym secie grała bardzo dobrze. W końcu Greczynka to dopiero 52. zawodniczka rankingu WTA, która najlepsze lata ma już za sobą. Sakkari doszła do głosu w drugiej oraz trzeciej partii i po ponad dwóch godzinach cieszyła się z bardzo cennego zwycięstwa.

Po meczu okazało się, że Świątek jeszcze nigdy nie przegrała meczu w ten sposób. Strona "OptaAce" w serwisie X odkryła ciekawą statystykę.

Maria Sakkari jest pierwszą zawodniczką, która pokonała Igę Świątek w rozegranym meczu WTA 1000 po przegraniu pierwszego seta

Do tej pory Świątek, gdy wygrywała pierwszego seta, to wygrywała całe spotkanie. Tak zakończyło się wcześniejsze 109 meczów w "tysięcznikach". Świetną passę przerwała w czwartkowe popołudnie Greczynka.

Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Ostapenko o awans do finału WTA 1000 w Dosze Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek AFP

