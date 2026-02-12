109 i koniec. To pierwsza taka porażka Świątek. Wszystko wyliczono

Maciej Brzeziński

Iga Świątek nie sięgnie po czwarty tytuł turnieju WTA w Dosze. Polka przegrała w ćwierćfinale z Marią Sakkari. Po meczu okazało się, że tym samym świetna passa Raszynianki w turniejach rangi WTA 1000 została brutalnie przerwana. Portal "OptaAce" wszystko wyliczył. Niebywałe.

Tenisistka ubrana w sportową odzież i czapkę z daszkiem wykonuje gest dłonią w kierunku rakiety tenisowej, wyglądając na skupioną lub wyrażającą emocje podczas meczu.
Iga Świątek odpadła z turnieju w DoszeKARIM JAAFAR East News

Iga Świątek przyjechała do stolicy Kataru pełna nadziei. Polka triumfowała w Dosze aż trzykrotnie (2022, 2023, 2024). Rok temu dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jeleną Ostapenko.

W tegorocznym turnieju także nie odniesie końcowego triumfu. Po pokonaniu Janice Tjen i Darii Kasatkiny na jej drodze stanęła Maria Sakkari. "Polka pewnie wygrała pierwszego seta, ale potem doszło do zwrotu akcji. Niespodziewanie to Greczynka triumfowała w całym pojedynku 2:6, 6:4, 7:5." - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii ćwierćfinałowe starcie.

    Porażka Świątek, a potem takie wieści. Niebywałe

    Świątek była faworytką w tym spotkaniu i w pierwszym secie grała bardzo dobrze. W końcu Greczynka to dopiero 52. zawodniczka rankingu WTA, która najlepsze lata ma już za sobą. Sakkari doszła do głosu w drugiej oraz trzeciej partii i po ponad dwóch godzinach cieszyła się z bardzo cennego zwycięstwa.

    Po meczu okazało się, że Świątek jeszcze nigdy nie przegrała meczu w ten sposób. Strona "OptaAce" w serwisie X odkryła ciekawą statystykę.

    Maria Sakkari jest pierwszą zawodniczką, która pokonała Igę Świątek w rozegranym meczu WTA 1000 po przegraniu pierwszego seta 
    czytamy na stronie "OptaAce".

    Do tej pory Świątek, gdy wygrywała pierwszego seta, to wygrywała całe spotkanie. Tak zakończyło się wcześniejsze 109 meczów w "tysięcznikach". Świetną passę przerwała w czwartkowe popołudnie Greczynka.

    Maria Sakkari tym razem okazała się za silna dla Igi Świątek. Bilans gier między nimi wynosi od dzisiaj 4:4
