101 minut i koniec. Gorąco wokół Świątek. Jest reakcja z PZT

Iga Świątek postawiła na starcie sezonu na grę w barwach reprezentacji Polski w trakcie turnieju United Cup, w którym - po dwóch przegranych finałach - nasza kadra w końcu odniosła sukces. A jej singlowe występy wywołały sporo dyskusji.

Raszynianka zaczęła zmagania w fazie grupowej od zwycięstwa z Niemką Evą Lys, a następnie jej wyższość musiały uznać także Suzan Lamens oraz - już w ćwierćfinale - Maya Joint. A potem rozpoczęły się kłopoty.

Iga Świątek czeka na Australian Open. Jest głos z PZT

Po dwóch porażkach drugiej rakiety świata pojawiło się sporo głosów niepokoju, a niektórzy wręcz zaczęli bić na alarm. W tym gronie znalazła się choćby redakcja portalu Tennis365.com, podkreślając, jak radykalnie spadła ostatnio skuteczność Igi Świątek w starciu z rywalkami z TOP10 rankingu WTA.

Od początku sezonu tenisowego 2025 Świątek ma bilans 9-9 w meczach z przeciwnikami z czołowej dziesiątki. Jej skuteczność w meczach z tymi rywalkami wyniosła 50%, co jest znacznie niższym wynikiem niż bilans w całej jej dotychczasowej karierze

Czy jednak rzeczywiście tuż przed inauguracją Australian Open są powody do zmartwień o formę Igi Świątek? Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z "Super Expressem" wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego Radosław Szymanik, który próbuje stonować i uspokoić wszelkie negatywne nastroje.

- Jakbyśmy tak spojrzeli na wszystko, to w tym turnieju było wiele niespodzianek i rozstrzygnięć, które nie były oczywiste. Taki jest zawsze początek roku w tenisie (...). Za każdym duże obciążenia treningowe, z których teraz się schodzi. Dla jednych ten turniej jest już takim momentem szlifującym formę. Dla innych to jest jeszcze moment, w którym mają wciąż bardzo duże obciążenia i nawet to, co mówiła Iga, że jest obolała, świadczy o tym, że ona jest w innym momencie - powiedział długoletni kapitan daviscupowej reprezentacji Polski.

I dodał:

Gdyby Iga przegrywała z Coco regularnie w turniejach Wielkiego Szlema, to można by mówić o jakimś znaku zapytania. W tym turnieju przegrała, ale wynik był gorszy niż przebieg rywalizacji w tym spotkaniu. Australian Open i kolejne turnieje pokażą, jaka jest dyspozycja Igi i jej rywalek. Coco Gauff teraz była górą, ale jeżeli Iga na koniec stycznia podniesie w Melbourne w górę puchar, to nikt nie będzie o tamtej porażce tak naprawdę pamiętał

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP _ AFP

Iga Świątek Andrew Schwartz / SplashNews.com/Splash/East News East News

Iga Świątek Ng Han Guan/Associated Press/East News East News