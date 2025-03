Ceniony ekspert Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie i Canal+, a także redaktor naczelny portalu historiapolskiegotenisa.pl, niedawno nie odmówił wywiadu Interii. Przyczynkiem była sensacyjna wieść o tym, że w organizmie Igi Świątek wykryta została zabroniona substancja. Doskonale znamy finał sprawy, czołowa zawodniczka świata dowiodła swojej niewinności, finalnie unikając dotkliwej kary , a przyjmując jedynie symboliczną sankcję. Reklama

Tomasz Wolfke ws. Igi Świątek: Ja tego nie rozumiem

Wtenczas dywagowaliśmy, czy wymuszona tymi wydarzeniami przerwa na swój sposób pomogła Idze wyjść ze zmęczeniowego okresu. Czy może jednak ciężar tego wydarzenia jeszcze bardziej dołożył jej mentalnie?

- Nie mam pojęcia. Z całą pewnością Iga miała w tym roku kilka wydarzeń, z jej punktu widzenia, traumatycznych . Przede wszystkim mam na myśli porażkę z Chinką Qinwen Zheng w półfinale igrzysk. Z całą pewnością też bardzo zabolała ją porażka z Włoszkami w półfinale Pucharu Billie Jean King. Ponadto, jeżeli to Tomek Wiktorowski od niej odszedł, a wszystko na to wskazuje, że nie Iga go zwolniła, ani nie było to za porozumieniem stron, to także to było dużym przeżyciem. A gdy dołożymy do tego sprawę dopingową, mamy czwartą historię. A więc na Igę zwaliło się w tym roku mnóstwo emocjonalnych i raczej negatywnych przeżyć. A jest to na pewno osoba bardzo wrażliwa, co już pokazywała. Z drugiej strony pomiędzy Guadalajarą, gdzie płakała na korcie, a powtórką na igrzyskach w Paryżu, mieliśmy dwa i pół roku fenomenalnej gry i zachowań z żelaza - analizował Wolfke, a rozmowa odbyła się z końcem listopada ubiegłego roku. Reklama

Życie jednak nie znosi próżni i niedługo po tym, jak drogi Świątek i Wiktorowskiego się rozeszły, Polka postawiła na fachowca z Belgii. Związała się z Wimem Fissette'em, który współpracował z takimi gigantkami tego sportu, jak Kim Clijsters, Simona Halep, Wiktoria Azarenka, Angelique Kerber i Naomi Osaka. Wszystkie one były liderkami rankingu WTA.

Zadanie nowego szkoleniowca jest oczywiste - wznieść tenis naszej gwiazdy na jeszcze wyższy poziom. Wydarzenia ostatnich miesięcy bowiem pokazują, że stawka robi się coraz bardziej ciasna i przybywa tenisistek zdolnych bardzo wysoko zawiesić poprzeczkę Świątek. Tyle tylko, że sprawa nie jest taka prosta, a po pytaniu dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" sformułowanego prosto: "czy widzisz już zmiany w tenisie Igi?", Wolfke w dziesiątej minucie rozmowy odpowiedział bez żadnych wątpliwości.

- Nie. Nie widzę tych zmian. Ja o nie apeluję nieustannie i mam wrażenie, że będę do końca kariery. Bo strasznie bym chciał, by Iga grała ciekawszy tenis, bardziej urozmaicony. Myślę, że to by jej pomogło wygrywać te mecze, w których jej nie idzie. Z całą pewnością Iga ma rezerwy pod względem gry w ataku, te rezerwy pozostają uśpione, nie idzie do przodu za piłką. Ja cały czas powtarzam, że robiłaby to naturalnie, gdyby grała w debla. Debel tym właśnie różni się od singla, że musisz pójść do przodu. Wszyscy trenerzy podkreślają, że w tej grze po każdym uderzeniu piłki idziesz w przód, wyrównujesz linię z partnerem, atakujesz i grasz dużo wolejów - wyjaśnił swoją optykę ekspert.

A następnie kontynuował swój wywód pod hasłem "gra podwójna", bo miał tutaj także na myśli częstszego miksta z Hubertem Hurkaczem, czy wielkoszlemowe wyzwania w parze z Janem Zielińskim: - Ja tego nie rozumiem. Będę to powtarzał z uporem maniaka pewnie do końca kariery Igi, iż nie rozumiem, dlaczego ona tego debla nie gra. Nie mówię, że ma grać na każdym turnieju, ale jakby zagrała w dwóch czy trzech turniejach Wielkiego Szlema lub raz na kwartał, to naprawdę nic by się nie stało. To by tylko w naturalny sposób wzbogaciło jej tenis i być może dzięki temu znalazłaby klucz do wygrywania meczów, gdy mecz robi się na żyletki. I wtedy wyciągnęłaby tą tajną broń - argumentował. Reklama

Gdy drugi z prowadzących skonstatował, że w gruncie rzeczy nie za bardzo kiedy jest czas, by przygotować tą tajną broń, przetrenować ją i przetestować w warunkach bojowych, Wolfke zdecydowanie zaprotestował.

- Tu całkowicie się nie zgadzam. Przetestować można ją w meczu 6:0, 6:2 z Dajaną Jastremską i 6:0, 6:2 z Caroliną Garcią. Tylko kosztem tych bajgli, oczywiście. Ja tego nie rozumiem. Sam gram w tenisa i wiem, czy kończy się lekceważenie przeciwnika przy wyniku 5:0 i 40:15, nie należy tego robić, ale na litość Boga. To jest zawodowa tenisistka, więc jeśli prowadzi 5:0 i ma wszystko pod kontrolą, to dlaczego nie zagrać drop shota? Dlaczego nie pójść do siatki? Dlaczego nie spróbować zagrać czegoś innego, właśnie sprawdzić w boju coś, czego można uczyć się na treningach? Moim zdaniem Iga tego nie musi się uczyć, ona to umie, tylko coś ją blokuje w wykorzystywaniu tego na korcie - wyjaśnił.

