1:6 w pierwszym secie, a potem powrót z zaświatów. Paryski thriller z udziałem Świątek i Rybakiny

WTA Finals to turniej z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek minionego sezonu. Wśród nich znalazła się Iga Świątek, która w turnieju mistrzyń okazała się najlepsza w 2023 roku. Polka ma już za sobą jedno starcie w Rijadzie. Na inaugurację pokonała Madison Keys 6:1, 6:2. Przed Polką jeszcze dwa spotkania w fazie grupowej. Jej rywalkami będą Jelena Rybakina i Amanda Anisimova. Kazaszka rozbiła w pierwszym meczu Amerykankę 6:3, 6:1.

W poniedziałek (3 listopada) nie przed godz. 15:00 Świątek zmierzy się z Rybakiną. Triumfatorka tego starcia mocno przybliży się do awansu do półfinału - a kto wie, być może w połączeniu z korzystnym rezultatem spotkania Anisimova - Keys zamelduje się już w najlepszej "4" rozgrywek w Rijadzie. Istnieją dwa scenariusze, które sprawiają, że Świątek w poniedziałek może cieszyć się już z awansu do półfinału.

Thriller z udziałem Świątek i Rybakiny. Świetny mecz w Paryżu

Skupmy się jednak na historii pojedynków Świątek i Rybakiny. Tenisistki rozegrały ze sobą aż dziesięć oficjalnych spotkań. Polka triumfowała sześciokrotnie, a Kazaszka czterokrotnie. W 2025 roku zawodniczki mierzyły się ze sobą cztery razy i zawsze górą była Polka. Najwięcej emocji w polsko - kazachskim starciu było w trakcie 4. rundy Roland Garros.

- Początek spotkania zupełnie nie układał się naszej reprezentantce, w pewnym momencie obrończyni tytułu przegrywała 1:6, 0:2. Mimo to 24-latka doprowadziła do trzeciej odsłony. W niej obserwowaliśmy pasjonującą walkę o zwycięstwo, zakończoną zwycięstwem raszynianki 1:6, 6:3, 7:5 - relacjonował mecz Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

W pierwszym secie Rybakina prowadziła już 5:0. Świątek wtedy serwowała po to, by nie przegrać partii do zera. Rybakina miała dwa setbole, ale nie wykorzystała żadnego z nich. W siódmym gemie dopełniła dzieła. Drugi set także nie układał się po myśli raszynianki. Ryabakina prowadziła 2:0, ale wtedy doszło do zwrotu akcji. Świątek wygrała pięć gemów z rzędu, aby po chwili cieszyć się ze zwycięstwa 6:3.

Do scen doszło w trzeciej partii. Nerwowo zrobiło się w szóstym gemie, kiedy to Rybakina doczekała się dwóch break pointów z rzędu na 4:2. Świątek wyszła z opresji i ostatecznie doszło do wyrównania na 3:3. Kluczowe momenty miały miejsce w jedenastym gemie spotkania. Polka przełamała rywalkę, a później wykorzystała drugiego meczbola przy własnym podaniu. Całe spotkanie trwało 2 godziny i 30 minut.

Mecz Świątek - Rybakina w Rijadzie już w poniedziałek. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek rywalizowała z Jeleną Rybakiną o ćwierćfinał Roland Garros 2025 Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jelena Rybakina podczas meczu z Igą Świątek na Roland Garros 2025 BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Iga Świątek i Jelena Rybakina Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP