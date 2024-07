1:4 i zwrot akcji. Niesamowity dreszczowiec wyłonił potencjalną rywalkę Świątek w półfinale

Tuż przed rozpoczęciem igrzysk pojawił się zaskakujący komunikat ze strony Angelique Kerber. Niemka polskiego pochodzenia, zamieszkała m.in. pod poznańskim Puszczykowem, ogłosiła, że impreza czterolecia będzie jej ostatnim turniejem w zawodowej karierze . Dla srebrnej medalistki olimpijskich zmagań w Rio przed ośmioma laty była to zatem wyjątkowa okazja do pożegnania się z kibicami. I z każdą rundą gry pojedynczej pozostawiała po sobie coraz lepsze wrażenie. Pokonała kolejno Naomi Osakę, Jaqueline Cristian i Leylah Fernandez, dzięki czemu zameldowała się w najlepszej "8" singla.

Zacięta walka na korcie centralnym. Znamy potencjalną rywalkę Świątek w półfinale

Zheng słabo weszła w spotkanie i już na starcie doszło do przełamania na korzyść Kerber. Później Niemka polskiego pochodzenia potwierdziła przewagę przy własnym podaniu i wyszła na prowadzenie dwoma gemami. Od stanu 3:1 dla Angie nastąpił zwrot akcji na korzyść Chinki. Zawodniczka z Azji wygrała cztery gemy z rzędu i serwowała po wygraną w premierowej partii. To nie był jednak koniec emocji. Trzykrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych po chwili wróciła do gry i wyrównała na 5:5.