Po "tysięczniku" w stolicy Hiszpanii urodzona w Moskwie zawodniczka i tak miała powody do zadowolenia - awansowała na 11., najwyższe w karierze, miejsce w rankingu WTA. W Rzymie stanęła z kolei przed szansą, by jeszcze poprawić swój dorobek punktowy. Przed rokiem dotarła tu do trzeciej rundy, przez co broni "tylko" 65 punktów.