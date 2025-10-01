0:6 z Sabalenką, potem bolesna powtórka. Świątek nie miała żadnych szans

Iga Świątek po zatriumfowaniu na turnieju w Seulu z wielkimi nadziejami podchodziła też do odbywającego się w Pekinie China Open - choć tutaj poprzeczka powędrowała zdecydowanie w górę, bo mowa o "tysięczniku".

Polka swoje występy rozpoczęła od niemal bezproblemowego ogrania przedstawicielki gospodarzy, Yue Yuan, a potem awansowała kosztem Kolumbijki Camili Osorio, która musiała przedwcześnie zakończyć mecz z powodu kontuzji.

Navarro rozbiła Świątek w trzecim secie. Coś takiego nie zdarzyło się od meczu z Sabalenką

W 1/8 finału Świątek tymczasem skrzyżowała rakietę z przedstawicielką USA Emmą Navarro i... od samego początku miała z nią spore problemy, bowiem ta zatriumfowała w pierwszym secie 6:4.

Wiceliderka rankingu WTA zdołała jednak odpowiedzieć - druga odsłona padła już jej łupem, również przy rezultacie 6:4, ale potem wszystko się posypało. Trzeci set zakończył się dominacją Navarro, która wygrała 6:0 i całe starcie 2:1.

Co ciekawe poprzednio tego sytuacja, w której to przeciwniczka Igi Świątek zaliczyła w spotkaniu z nią tzw. bajgla, czyli set wygrany bez straty gema, miała miejsce w półfinale tegorocznego Rolanda Garrosa dokładnie 5 czerwca - wówczas wynik 6:0 wpadł na konto Aryny Sabalenki, która awansowała ostatecznie kosztem Polki, choć w finale już musiała uznać wyższość Coco Gauff.

China Open. Emma Navarro gra dalej, już czeka na kolejną rywalkę

Wracając do China Open - Emma Navarro dzięki swemu triumfowi może szykować się już do ćwierćfinału, w którym spróbuje swoich sił albo z Ukrainką Martą Kostiuk, albo ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą. Pekińskie zawody w wykonaniu pań potrwają do 5 października.

Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP

Emma Navarro walczyła z Igą Świątek o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP

Aryna Sabalenka TIMOTHY A.CLARY AFP