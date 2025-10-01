Partner merytoryczny: Eleven Sports

0:6 z Sabalenką, potem bolesna powtórka. Świątek nie miała żadnych szans

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Iga Świątek nie będzie miło wspominać swojego starcia z Emmą Navarro podczas tegorocznego turnieju w Pekinie - Polka odpadła ze zmagań po starciu z Amerykanką już na etapie 1/8 finału, a ostatni set meczu był wręcz popisem przeciwniczki raszynianki, która zatriumfowała... 6:0. Czegoś podobnego dokonała kilka miesięcy wcześniej Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekPedro Pardo / AFP - Timothy A. CLARY / AFPAFP

Iga Świątek po zatriumfowaniu na turnieju w Seulu z wielkimi nadziejami podchodziła też do odbywającego się w Pekinie China Open - choć tutaj poprzeczka powędrowała zdecydowanie w górę, bo mowa o "tysięczniku".

Polka swoje występy rozpoczęła od niemal bezproblemowego ogrania przedstawicielki gospodarzy, Yue Yuan, a potem awansowała kosztem Kolumbijki Camili Osorio, która musiała przedwcześnie zakończyć mecz z powodu kontuzji.

Jannik Sinner - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Navarro rozbiła Świątek w trzecim secie. Coś takiego nie zdarzyło się od meczu z Sabalenką

W 1/8 finału Świątek tymczasem skrzyżowała rakietę z przedstawicielką USA Emmą Navarro i... od samego początku miała z nią spore problemy, bowiem ta zatriumfowała w pierwszym secie 6:4.

Wiceliderka rankingu WTA zdołała jednak odpowiedzieć - druga odsłona padła już jej łupem, również przy rezultacie 6:4, ale potem wszystko się posypało. Trzeci set zakończył się dominacją Navarro, która wygrała 6:0 i całe starcie 2:1.

Co ciekawe poprzednio tego sytuacja, w której to przeciwniczka Igi Świątek zaliczyła w spotkaniu z nią tzw. bajgla, czyli set wygrany bez straty gema, miała miejsce w półfinale tegorocznego Rolanda Garrosa dokładnie 5 czerwca - wówczas wynik 6:0 wpadł na konto Aryny Sabalenki, która awansowała ostatecznie kosztem Polki, choć w finale już musiała uznać wyższość Coco Gauff.

China Open. Emma Navarro gra dalej, już czeka na kolejną rywalkę

Wracając do China Open - Emma Navarro dzięki swemu triumfowi może szykować się już do ćwierćfinału, w którym spróbuje swoich sił albo z Ukrainką Martą Kostiuk, albo ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą. Pekińskie zawody w wykonaniu pań potrwają do 5 października.

Zobacz również:

Iga Świątek czeka na swój kolejny start w tym sezonie
Iga Świątek

Co się stało w meczu Świątek? WTA nie mogło milczeć. Nadszedł komunikat

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie
Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w PekiniePedro PARDOAFP
Tenisistka wykonująca dynamiczny ruch rakietą na niebieskim korcie, piłka tenisowa unosi się w powietrzu po lewej stronie kadru.
Emma Navarro walczyła z Igą Świątek o ćwierćfinał turnieju WTA w PekiniePedro PARDOAFP
Uśmiechnięta kobieta w srebrnej kurtce trzyma w rękach duży, ozdobny puchar, stojąc na tle rozświetlonego kortu tenisowego.
Aryna SabalenkaTIMOTHY A.CLARYAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja