0:6 w finale, a potem zwrot akcji. Świątek wcale nie była pierwsza. Polski hat-trick w Pekinie

Iga Świątek od kilku dni jest już w Pekinie. 24-latka przyleciała do stolicy Chin prosto z Seulu, gdzie w niedzielę wygrała turniej rangi WTA 500. Świątek w decydującym pojedynku rozprawiła się z Jekateriną Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5. Teraz najlepsza polska tenisistka rywalizować będzie w turnieju w stolicy Chin. W pierwszej rundzie ma wolny los, a w kolejnej zmierzy się z Chinką Yue Yuan, która pokonała Kazaszkę Julię Putincewą. Schody dla Polki zaczną się nieco później, a drabinka - mimo braku Aryny Sabalenki - jest bardzo wymagająca. Raszynianka zna smak zwycięstwa w Pekinie. W 2023 roku odniosła tam końcową wygraną. W finale pokonała bez większych problemów Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:2.

Świątek wcale nie była pierwsza. Radwańska dwukrotnie triumfowała w Pekinie

Turniej w stolicy Chin jest szczęśliwy dla Polek. Świątek wcale jako pierwsza nie triumfowała w tym tysięczniku. Wcześniej trzykrotnie w finale występowała tam Agnieszka Radwańska. W 2009 roku przegrała ze Swietłaną Kuzniecową, ale w 2011 i 2016 roku wznosiła trofeum za zwycięstwo w górę.

Skupmy się na pierwszym triumfie Radwańskiej za Wielkim Murem. Polka była rozstawiona z numerem "11" i wcale nie należała do faworytek. W drodze do finału pokonała Zheng Jie, Sofię Arvidsson, Anę Ivanović i Flavię Pennettę. Najwięcej emocji dostarczył kibicom jednak decydujący mecz z Andreą Petković. Niemka była turniejową "9". Pierwszy set padł łupem Radwańskiej, która triumfowała 7:5. Drugi set to była jednak istna dominacja niemieckiej tenisistki, która wygrała 6:0. Petković grała perfekcyjnie, a Radwańska nie potrafiła się przeciwstawić.

"Isia" w trzeciej partii przypomniała sobie dobrą grę, wygrała 6:4 i mogła cieszyć się z siódmego triumfu w cyklu WTA. - "Decydujący moment nastąpił w dziewiątym gemie, kiedy to Radwańska przełamała serwis przeciwniczki (5:4). Polka wykorzystała szansę, a pomogła jej w tym Petkovic, która w trzech pierwszych wymianach w dziesiątym gemie za każdym razem wyrzucała piłkę poza kort i zrobiło się 40:0 dla Radwańskiej. Pierwszą piłkę meczową jeszcze Niemka obroniła. Krakowianka zakończyła finałowy pojedynek wygrywającym serwisem" - relacjonowała Interia.

Wówczas to była największa wygrana krakowianki, która wzbogaciła się o 775,5 tys. dolarów oraz 1000 punktów do rankingu WTA.

W Pekinie tylko cztery tenisistki triumfowały dwukrotnie. Była to Radwańska, a także Serena Williams (2004, 2013), Caroline Wozniacki (2010, 2018) i Swietłana Kuziecowa (2006, 2009). Do tego grona mają szanse dołączyć Świątek, Coco Gauff i Naomi Osaka, które mają po jednym triumfie w stolicy Chin.

Rozwiń

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Agnieszka Radwańska dwukrotnie triumfowała w Pekinie Liu Jin AFP

Iga Świątek triumfowała w Pekinie w 2023 roku Pedro PARDO AFP

Agnieszka Radwańska triumfowała w Pekinie w 2011 roku ZHANG YU BJ AFP