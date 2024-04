0:6, 0:2 i niesamowity zwrot akcji. Mistrzyni za burtą, znamy rywalkę Świątek w półfinale

Pewnie prowadzenie Jabeur, ale co się stało potem. Niesamowita zmiana w meczu z Keys

Początek meczu o możliwość rywalizacji z Igą Świątek został kompletnie zdominowany przez Ons Jabeur. Tunezyjka w zasadzie robiła, co tylko chciała na korcie. Grała niezwykle swobodnie, często urozmaicała zagrania. Amerykanka w ogóle nie mogła się odnaleźć w takich wymianach, przez co seryjnie przegrywała kolejne gemy. W konsekwencji pierwszy set, po zaledwie 24 minutach gry , padł łupem mistrzyni madryckiej imprezy sprzed dwóch lat rezultatem 6:0.

W drugiej partii szybko zrobiło się 2:0 dla Jabeur. Później zaczęła się jednak nawiązywać walka. Keys wygrała swojego gema do zera, za co została nagrodzona gromkimi brawa ze strony kibiców na trybunach. Przerwana seria ośmiu przegranych gemów z rzędu wyraźnie pobudziła Madison do lepszej gry. Najpierw przełamała jej serwis, a chwilę później wyszła na 3:2. Gdy wydawało się, że obie zmierzają do tie-breaka, Amerykanka posłała kilka winnerów w dwunastym gemie i wypracowała sobie trzy piłki setowe. Przy drugiej wymusiła błąd na Ons i doprowadziła do trzeciej partii wynikiem 7:5.