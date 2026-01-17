Yue Yuan - Iga Świątek w 1. rundzie Australian Open 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 19 stycznia 2026 godz. 09:00
Już 19 stycznia 2026 roku do walki o triumf w wielkoszlemowym turnieju Australian Open ruszy Iga Świątek. W meczu 1. rundy zmierzy się z Yue Yuan. Polka do gry wraca po wygranej wraz z reprezentacją w United Cup i z pewnością znajduje się w gronie zawodniczek, które wymienia się do końcowego zwycięstwa. Chinka natomiast w drabince głównego turnieju znalazła się po kwalifikacjach, gdzie pokonała trzy rywalki. Starcie zapowiada się, jako rywalizacja wielkiej mistrzyni i naładowanej energią zawodniczki z Azji, która stanie przeciwko jednemu z największych wyzwań w swojej karierze. Zapraszamy na relację na żywo.