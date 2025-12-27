Vacherot/Świątek - Rublev/Rybakina w World Tennis Continental Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 28 grudnia 2025 godz. 11:30W niedzielę 28 grudnia podczas kończącego dnia World Tennis Continental Cup w Shenzhen (Chiny) fanów tenisa czeka emocjonujące starcie duetu Valentin Vacherot & Iga Świątek z Andreyem Rublevem i Eleną Rybakiną w grze mieszanej. To pokazowe wydarzenie w formule drużynowej Team Europe vs Team World przyciąga gwiazdy ATP i WTA, łącząc elementy rywalizacji i treningu przed sezonem 2026. Świątek i Vacherot będą chcieli powetować poprzednie wyniki i zdobyć kolejne punkty dla Europy w tej mieszanej konfrontacji z Rublevem i Rybakiną - jednym z najbardziej widowiskowych mikstów turnieju. Zapraszamy na relację na żywo.